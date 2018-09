El capità que va plantar cara a l’homofòbia

Konstantine Morgoshi, un dels líders del partit d’extrema dreta Marxa Georgiana, es va passar setmanes omplint les xarxes socials amb insults al futbolista de la selecció de Geòrgia Guram Kashia, després de veure com aquest jugador, que llavors militava al Vitesse de la lliga holandesa, va participar en una campanya a favor dels drets de la comunitat LGTB. Quan Kashia, en rebre un premi de la UEFA pel seu compromís, es va refermar públicament que calia expulsar l’homofòbia “no només del futbol sinó també de la societat”, Morgoshi va publicar un missatge a Facebook on deia: “Vine el 9 de setembre vinent a Tbilissi i ja veuràs què passa”. El 9 de setembre, Geòrgia jugava a casa contra Letònia un partit de la Lliga de Nacions i Kashia estava convocat. La policia va interrogar Morgoshi per aclarir si el missatge era una “amenaça”. Els va respondre que no, però sí que era una manera de cridar els georgians a manifestar-se contra el futbolista. Kashia no es va espantar, va volar a Tbilissi, va jugar els 90 minuts i Geòrgia va guanyar el partit.

La seva presència, amb tot, va generar un gran debat en un estat on s’han produït més de 30 agressions físiques contra homosexuals el 2018. Abans del partit, la policia va detenir cinc persones per intentar agredir aficionats que, a la vegada, portaven pancartes donant suport a Kashia. Els detinguts eren membres de grups radicals d’aficionats al futbol, que solen participar en les manifestacions de Marxa Georgiana, un partit que pretén entrar per primer cop al Parlament a les eleccions del 28 d’octubre.

“Geòrgia és un dels pocs estats que van formar part de l’URSS que condemna l’homofòbia, tot i que no s’hi reconeix el dret de formar una família o viure en parella. El gest de Kashia és molt important, perquè és el primer futbolista de l’est d’Europa que fa un pas endavant així. El futbol, en què els grups de dretes recluten joves a les graderies, és un pou d’homofòbia, però gràcies a Kashia l’estadi de Tbilissi era ple de joves amb pancartes de suport a la seva persona i una còpia del braçalet de capità amb la bandera de l’arc de Sant Martí que ell va portar a Holanda”, explica Maxim Eristavi, un periodista ucraïnès especialista en els drets de la comunitat LGTB. Eristavi, que va marxar d’Ucraïna per poder casar-se amb un altre home als Estats Units, considera que “cal donar suport a Kashia però, sobretot, als que lluiten a Geòrgia, on l’extrema dreta té un discurs homofòbic radical”.

Una icona al Vitesse

Kashia, nascut a Tbilissi, va viure a Geòrgia fins al 2010, quan amb 23 anys va ser fitxat pel Vitesse holandès, on va arribar a ser capità i el 2017 va alçar l’únic títol de la història del club, una Copa. Al Vitesse, Kashia va participar en una campanya de la Federació de Futbol holandesa contra l’homofòbia. Però, a diferència d’altres jugadors, va continuar portant uns quants partits el braçalet de capità amb la bandera de l’arc de Sant Martí. Això va provocar una manifestació a Tbilissi el novembre del 2017 organitzada per Marxa Georgiana reclamant que no fos convocat mai més amb la selecció, una marxa que va acabar amb vuit detinguts.

Aquest agost, la UEFA va premiar Kashia, que ha marxat a jugar al San Jose’s Earthquakes de la lliga nord-americana, amb la primera edició del premi Equal Game, destinat a futbolistes que defensen el dret d’expressió i la igualtat. Kashia no va poder rebre el premi perquè era a Califòrnia, motiu pel qual el premi el va rebre el president de la Federació de Geòrgia, cosa que va indignar Marxa Georgiana. Kashia va tancar les xarxes socials tip de rebre amenaces, però en un missatge enviat des de Califòrnia va deixar clar: “Continuaré dient el que penso: tothom té dret a viure com vulgui sense fer mal als altres. A viure i estimar”.