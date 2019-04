Les 3 claus de l'Osca-Barça

Empat a zero del Barça davant de l'Osca, en un partit incòmode en plena eliminatòria de Champions contra el Manchester United (0-0).

De tres per circumstàncies

En un partit d'entreguerres, Valverde ha estructurat el Barça amb un 3-5-2 que ha trigat uns minuts a entendre el que plantejava l'Osca. Els aragonesos han bloquejat la conducció d'Umtiti per l'esquerra i han emparellat Enric Gallego amb Arturo Vidal al pivot.

651x366 L'Osca tapona la sortida per l'esquerra i convida a arriscar amb Todibo L'Osca tapona la sortida per l'esquerra i convida a arriscar amb Todibo

La sortida era per la dreta, on Todibo no sempre connectava Wagué amb claredat per progressar. El pas dels minuts ha anat aclarint el posicionament i Murillo s'ha anat atrevint una mica més per començar a provocar salts en la pressió. L'Osca s'agrupava sense pilota.

Les ganes de fer de Dembélé

En el nou escenari de cada cop més domini, les aparicions per dins de Dembélé ajudaven a portar el partit a l'àrea. Que el francès baixés al mig desigualava l'un contra un que provocava l'Osca. Les seves conduccions han començat a generar coses a tres quarts, triangulacions que, de fet, l'han plantat davant de porteria en l'ocasió més clara del xoc. El problema era que l'únic que aportava profunditat era Boateng. Malcom i Wagué s'atrevien poc. Sense més capacitat d'amenaça, l'Osca ha trontollat poc i el Barça s'ha aplanat.

651x366 Dembélé baixa per desigualar però l'equip només té Boateng com a amenaça Dembélé baixa per desigualar però l'equip només té Boateng com a amenaça

Ningú treu punta al joc pla

A la represa, el Barça ha sortit amb una mirada més vertical. Dembélé s'ha ofert més a prop de l'àrea i Vidal i Aleñá han filtrat més últimes passades. Però la necessitat de gestionar els minuts al francès han forçat un doble canvi que no ha provocat el que segurament esperava Valverde. Coutinho no ha llegit el partit amb prou 'punch' i Alba s'ha reservat cames. L'equip mantenia el to baix, estava massa estàtic. Malcom s'aïllava del joc, sempre massa obert. L'entrada d'Arthur tampoc ha aportat lucidesa ni velocitat.