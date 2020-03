El coronavirus frena l’esport mundial

L’avenç del coronavirus ha paralitzat l’esport mundial. Competicions d’abast internacional com el Mundial de MotoGP van ser de les primeres a viure ajornaments, i amb el pas dels dies s’hi han sumat altres grans competicions amb un seguiment massiu, com la NBA, la Lliga de Campions de futbol o la Fórmula 1. Les grans lligues del futbol europeu han quedat ajornades, així com l’Eurolliga de bàsquet, mentre que la FIBA ha decidit donar per acabades tant l’Eurolliga com l’Eurocup en competició femenina. El Giro d’Itàlia ha sigut la primera gran prova ciclista a anunciar que no podrà començar en la data prevista, seguint el camí de clàssiques com la Tirrena-Adriàtica i la Milà-San Remo. La Volta a Catalunya, que havia de viure la seva edició número 100, també ha sigut ajornada. El circuit ATP ha paralitzat l’activitat esportiva durant sis setmanes. Els Preolímpics de diferents disciplines també han quedat en suspensió. Totes les mirades apunten ara cap als Jocs Olímpics de Tòquio de l’estiu, però tant el Comitè Olímpic Internacional com el Japó mantenen amb fermesa que se celebraran en les dates previstes (han de començar el 24 de juliol).

La successió de cancel·lacions i ajornaments suposarà unes pèrdues econòmiques milionàries. La venda d’entrades i d’abonaments, l’impacte turístic que deixarà de generar-se en les ciutats que acullen les fases finals o els drets televisius són algunes de les principals partides econòmiques afectades.

La UEFA reacciona tard

La confederació europea va mantenir partits fins dijous

La Champions i l’Europa League van ser les últimes competicions de futbol d’abast europeu a ser cancel·lades. La UEFA, que dimarts es reunirà per debatre sobre el futur de l’Eurocopa, va mantenir partits fins dijous, quan es van disputar sis enfrontaments de l’Europa League, dos d’ells amb públic: el Basaksehir-Copenhague i el Rangers - Bayer Leverkusen. “Aquest partit no s’hauria d’haver jugat. La UEFA no ha sigut responsable. Ha sigut un dia molt complicat per als jugadors”, va afirmar el tècnic del Copenhague, Stale Solbakken. Un dia abans es van disputar els enfrontaments entre el PSG i el Dortmund a porta tancada i entre el Liverpool i l’Atlètic de Madrid amb públic, amb la presència d’uns 3.000 aficionats matalassers.

L’objectiu de la UEFA era tancar com fos els vuitens de final, però divendres va cedir a l’evidència d’haver d’aturar els partits. Abans de parar les competicions ja s’havia decidit l’ajornament del Juventus-Lió i del City - Reial Madrid, ja que tant la plantilla blanca com la italiana estaven en quarantena. Entre la Champions i l’Europa League reparteixen 2.550 milions d’euros als clubs que hi participen, dels quals encara falten per distribuir 166 milions als equips que es classifiquin per als quarts de final de la Lliga de Campions i 34,6 als de l’Europa League. Això, sense comptar la venda d’entrades, la pèrdua de patrocinis i l’impacte en les ciutats que acullen els partits, així com la seu de la final, que genera més de 50 milions d’ingressos a la ciutat on es disputa (aquest any, Istanbul).

Les grans lligues, aturades

La Lliga estima 700 milions de pèrdues si es cancel·la el torneig

Segons un informe elaborat pels economistes Josep Maria Gay de Liébana i Fernando Domínguez, la previsió d’ingressos sumant les cinc grans lligues europees abans de la crisi del coronavirus s’estimava en gairebé 18.000 milions d’euros. La Lliga espanyola, que la temporada passada va ingressar 4.479 milions segons dades del mateix organisme, ha fet una estimació de les pèrdues en cas que Primera i Segona siguin cancel·lades definitivament. La xifra que els clubs espanyols, en el seu conjunt, deixarien d’ingressar és de 678,4 milions.

L’altra gran preocupació és com es podran acabar les competicions de futbol estatals en cas que no es puguin reprendre. En el cas de la Lliga espanyola, malgrat que la prioritat és acabar el campionat, una fórmula possible passaria per donar-la per acabada tal com està, evitant els descensos i adoptant la mesura excepcional de tenir l’any vinent una Lliga amb 22 equips. Això vol dir que el Barça seria campió i que l’Espanyol es podria salvar.

NBA, MotoGP i Fórmula 1

Competicions de gran abast mundial, paralitzades

La NBA va parar la competició després que Rudy Gobert, jugador dels Utah Jazz, donés positiu. La prioritat de la NBA és reprendre el campionat, malgrat que això impliqui començar més tard el curs vinent. Això també afectaria la presència de les seves estrelles als Jocs de Tòquio, si es disputen. La NBA ja preveu una reducció dels ingressos bruts de la temporada que podria ser de fins a 500 milions de dòlars. Una reducció que afectaria directament el sistema de límits salarials de la competició, i també la pèrdua d’uns 200 milions per la crisi del coronavirus a la Xina.

L’inici del Mundial de MotoGP segueix en l’aire després de la cancel·lació del GP de Qatar i dels ajornaments dels quatre Grans Premis següents. En la Fórmula 1 s’ha cancel·lat el GP d’Austràlia i s’han posposat els de Bahrain i el Vietnam. A casa nostra, els Grans Premis a Montmeló de F1 (10 de maig) i de MotoGP (7 de juny) s’hauran de reprogramar. La venda d’entrades ha caigut en picat per al GP de F1. L’impacte anual del Circuit de Barcelona-Catalunya, tenint en compte totes les activitats que s’hi fan, és de 291 milions (163 per a la celebració del GP de F1). L’esport, paralitzat.