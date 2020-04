La Federació podria donar per acabada la Lliga femenina de futbol sense donar el títol de campiones al Barça

L'equip femení del Barça no serà campió de Lliga aquesta temporada, malgrat que en el moment en què va aturar-se la Lliga li treia 9 punts al segon classificat, un Atlètic de Madrid al qual també guanyava en els enfrontaments directes. Segons ha avançat el programa Tot costa, de Catalunya Ràdio, la idea de la Federació Espanyola de Futbol és deixar desert el títol de campió. Segons les fonts del Tot costa, l'argument de la RFEF seria que jurídicament no és fàcil poder donar el títol a un conjunt quan de manera matemàtica els adversaris encara tenien opcions de guanyar el títol. Poques, en aquest cas.

El Barça no té constància d'aquesta decisió, que consideren que seria "molt injusta". Fonts del club blaugrana es queixen de la poca informació relativa a la Lliga femenina. Si el govern ha autoritzar un pla respecte a la Primera i la Segona Divisió masculina, en el cas de la Primera Iberdrola, la Lliga femenina, no queda clar si es podrà acabar o no la temporada jugant sense espectadors. El Barça, però, confia que en cas de no acabar-se la Lliga es donaria el títol a les jugadores entrenades per Lluís Cortés. Després de quatre temporades de frustracions en què la Lliga va ser guanyada tres cops per l'Atlètic de Madrid i un per l'Athletic Club de Bilbao, el Barça confiava en trencar aquesta mala ratxa de quatre subcampionats consecutius amb el que hauria sigut el cinquè títol de Lliga.