L’Espanyol troba l’obrellaunes (0-2)

L’Espanyol ha trobat al Carlos Tartiere (0-2) l’obrellaunes que buscava des de fa set mesos. Concretament el buscava des del 9 de febrer, data en què Raúl de Tomás havia firmat el seu últim gol amb la samarreta blanc-i-blava. El davanter madrileny, protagonista a la prèvia del partit contra l’Oviedo pels rumors que el situaven fora de l’Espanyol –aquesta setmana havia canviat d’agent, Ginés Carvajal per l’agència Stellar Group, per tal que li busquessin un nou equip abans del tancament del mercat–, ha estat decisiu entrant en el segon temps i firmant un doblet que ha desencallat un partit que se li estava ennuegant al conjunt de Vicente Moreno. L’Espanyol necessita la seva continuïtat i que posi el comptador de gols en marxa.

Els blanc-i-blaus han anat de menys a més, i han hagut de suar de valent al Carlos Tartiere, on s’han topat amb un rival ben plantat que, a través d’una pressió força elevada, ha complicat la seva sortida de pilota des de darrere. Com li va passar contra el Mallorca, per moments l’Espanyol ha tingut moltes dificultats per governar el partit tot i tenir jugadors com Mérida, Darder o Embarba, perfils que necessiten portar la iniciativa.

Fos pels rumors del seu futur o perquè no l’acabava de veure bé físicament, Moreno ha optat per asseure De Tomás a la banqueta d’inici. En el seu lloc ha optat per una davantera formada per Puado i Wu Lei, dos atacants mòbils que, malgrat tot, han passat força desapercebuts davant la incapacitat blanc-i-blava per generar perill. El primer avís no ha arribat fins a l’últim minut del primer temps, una rematada de cap de Wu Lei desviada per Femenías que, això sí, no ha servit de res, perquè estava en fora de joc. El punta xinès ha pogut obrir la llauna al segon temps, però el pal ha frustrat una bona rematada de primeres.

Mentre no trobava l’eficàcia en atac, l’Espanyol almenys ha aconseguit no encaixar. L’Oviedo, força vertical en les transicions, ha tardat en generar perill real, però quan ho ha fet ha obligat Diego López a esforçar-se de valent. A l’inici de la represa, el gallec ha resultat providencial traient una gran mà a una rematada creuada de Viti. Al tram final, ja amb el partit resolt, s’ha tornat a lluir amb una gran aturada en un córner. No perd reflexos ni elasticitat el veterà porter gallec, que a dos mesos per complir 39 anys ha tornat a justificar per què mereix la titularitat a l’Espanyol. Cap gol rebut en tres partits. Una gran notícia per a un equip que ha de tornar a aprendre a ser consistent després d’un curs en què l’allau de gols encaixats es va pagar amb el descens.

Dos regals a De Tomás

Les aturades de Diego López han permès a l’Espanyol arribar viu a un partit que ha decantat al seu favor gràcies a dos accidents provocats en tres minuts. Primer, Pedrosa s’ha anticipat a un defensa i ha provocat un absurd penal que ha transformat De Tomás. Després, ha sigut una greu errada d’Arribas en l’inici de la jugada la que ha acabat als dominis de Puado, que ha regalat al punta madrileny l’ocasió de fer el doblet. Amb dues bones pressions, l’Espanyol ha desencallat un duel que no sabia com desxifrar.

Els blanc-i-blaus han sabut aleshores adormir un partit que ha quedat vist per sentència. Moreno ha tornat a donar minuts a Ferran Jutglà, un dels últims productes de Sant Adrià del Besòs que ha trucat a la porta del primer equip per quedar-s’hi.