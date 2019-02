Bonera i Rosales eviten un nou desastre de l’Espanyol (2-2)

Una errada monumental d’Asenjo i Bonera i un magistral xut de Rosales han evitat una nova desfeta de l’Espanyol, que ha salvat els mobles (2-2) a l’Estadi de la Ceràmica en un partit que se li havia complicat de valent. Els blanc-i-blaus perdien per 2-0 al minut 75, l’escenari invers al que van viure els dos equips a l’anada dels quarts de final de la Copa del Rei. Aleshores el Vila-real va empènyer fins a trobar l’empat. Aquest cop ha sigut l’Espanyol el que hi ha posat fe –i ha tingut fortuna– per rescatar un punt més valuós pel que fa a l’estat anímic que no pas a la classificació. L’Espanyol és a dos punts del descens, però almenys ha evitat sumar la que hauria sigut la desena derrota en onze jornades.

Malgrat el punt final, gairebé tot el partit dels blanc-i-blaus a la Ceràmica ha sigut per oblidar. L’Espanyol, directament, ha malbaratat tota la primera part, en què només ha sigut capaç d’avisar amb una centrada de Sergio García que no ha trobat rematador. El Vila-real, amb Javi Calleja de nou a la banqueta, ha sorprès amb un esquema amb tres centrals i dos carrilers, intentant reforçar la zona defensiva. Una proposta que no li ha sortit gens malament, perquè no ha patit en absolut durant tota la primera meitat davant un rival inofensiu. En un partit ple de necessitats, els groguets s’han apoderat de la pilota. Cazorla, massa còmode, ha organitzat els locals des del doble pivot, mentre que l’Espanyol, erràtic, s’ha fet un tip de perdre pilotes al mig del camp. Víctor Sánchez, Darder i Granero han anat perduts, incapaços de retenir la possessió, un pecat que ha propiciat un autèntic descontrol.

651x366 Iborra celebra el gol que obria la llauna contra l'Espanyol / DOMENECH CASTELLÓ Iborra celebra el gol que obria la llauna contra l'Espanyol / DOMENECH CASTELLÓ

Ple de dubtes i de nervis, els dos equips s’han mesurat fins que ha sigut el Vila-real el que ha detectat un forat per on atacar. A l’esquena de Rosales, entre Pedraza i Ekambi s’han fet un tip de trobar espais. El lateral ha avisat amb un xut blocat per Diego López, mentre que el davanter ha centrat al cor de l’àrea, on Gerard Moreno ha estat compassiu amb el seu estimat Espanyol enviant una pilota als núvols tot i que la cosa més fàcil semblava enviar-la al fons de la xarxa. No ha tingut la seva millor tarda el perpetuenc, força imprecís de cara a porteria.

A poc a poc el Vila-real ha anat fent seu el partit, centrant cada vegada més pilotes a l’àrea i obligant l’Espanyol a treure el perill com fos. Pocs minuts abans del descans Cazorla ha centrat una falta, Moreno l’ha rematat al travesser i Iborra, tot sol dins l’àrea, s’ha trobat amb la pilota als peus i només l’ha hagut d’empènyer. Poc després Moreno ha tornat a desaprofitar una claríssima ocasió. Veient l’Espanyol totalment desaparegut i irreconeixible, Rubi ha intentat tenir més pilota donant entrada a Melendo per Víctor Sánchez al descans. L’equip ha reaccionat, tard però ho ha fet, i durant el primer quart d’hora de la represa s’ha aproximat amb cert perill a l’àrea rival. El Panda, amb l’esquerra, i Dídac han avisat, atemorint uns moments l’afició local.

Estrena fugaç de Ferreyra i Wu Lei

Però al Vila-real li han durat poc els nervis. Pedraza ha tornat a trobar una autopista a l’esquerra i amb la permissivitat de David López, que ha reaparegut després d’unes setmanes de lesió, ha entrat fins a la cuina per treure’s un xut que ha topat amb el pal. Poc després Hermoso ha pecat de principiant amb un penal innecessari sobre Ekambi. Cazorla no ha perdonat des dels onze metres. L’escenari no podia ser més calamitós per a l’Espanyol, sobre el qual han planat tots els fantasmes del passat. Però el futbol és capritxós i sovint s’entesta a ressuscitar equips morts. Quan semblava que l’Espanyol tornava a ser un equip aspirina s’ha trobat amb un gran favor de Bonera a un quart d’hora del final. Granero ha servit una falta, el rebuig d’Asenjo, horrible, ha sortit centrat i Bonera, encara pitjor, l’ha rematat al fons de la seva pròpia porteria. Si no ho feia algú del Vila-real, no ho aconseguia ningú de l’Espanyol, que s’ha vist amb una mica d’oxigen al tram final.

Rubi ha intentat salvar algun punt donant entrada a Chucky Ferreyra i Wu Lei, que ha viscut una estrena fugaç. El primer xinès de la història de l’Espanyol ha tocat tres pilotes: una falta rebuda, una passada llarga errada i un córner a favor provocat. No ha tingut temps per a res més. Sí que n’ha tingut Rosales per marcar per segona jornada consecutiva. El veneçolà ha exemplificat el partit de l’Espanyol: una calamitat defensiva a la primera part i una mostra de fe en atac a la segona. El lateral ha recollit una deixada de Melendo i, amb l’esquerra, s’ha tret de la màniga un autèntic obús enroscat que ha dirigit a l’escaire. Un dels gols de la Lliga, tan brillant com valuós. L’Espanyol respira però encara té l’aigua al coll.