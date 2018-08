El curs ciclista arriba a setembre amb la Vuelta

Com si es tractés d’un curs universitari, aquestes pròximes tres setmanes les grans voltes del ciclisme encaren la seva tercera i última cita: la Vuelta, que comença avui amb una contrarellotge a Màlaga. I encara hi ha molts deures per fer. S’atribueix a José Miguel Echavarri, en el seu dia director de l’equip Banesto, la famosa frase “Qui no aprovi al juliol, haurà de recuperar al setembre”. El Tour de França tot ho dona, i els que han complert les expectatives tenen el vistiplau per a unes merescudes vacances. N’han pogut gaudir Chris Froome i Geraint Thomas, guanyadors del Giro i del Tour, respectivament. També Tom Dumoulin, segon classificat a totes dues curses. Cap d’aquests ciclistes competiran a la Vuelta. Però la participació de la gran volta espanyola l’encapçalen molts ciclistes que van acabar el juliol amb reptes pendents.

Molts d’ells, per accident. Com el cas de l’australià Richie Porte (absent a la presentació de dijous per problemes intestinals) o el colombià Rigoberto Urán, que van haver d’abandonar el Tour per culpa d’una caiguda. Pel mateix motiu va haver-se de retirar del Tour un dels quatre vencedors de la Vuelta que hi prendran la sortida enguany, el sicilià Vincenzo Nibali, que va topar amb un espectador a les rampes d’Alpe d’Huez. En el seu cas, aquest accident fa que encara que no estigui en bona forma, però tindrà al seu costat uns germans Ion i Gorka Izagirre, que poden assumir responsabilitats en el recorregut de la gran volta espanyola. Començaran la Vuelta més descansats el colombià Miguel Ángel López, doble vencedor d’etapa l’any anterior, Thibaut Pinot, el triple vencedor d’etapa al Giro d’Itàlia, el britànic Simon Yates (amb el seu germà bessó Adam al costat) i fins i tot un Fabio Aru que no ha recuperat el nivell que el va portar a guanyar l’any 2015. En canvi, arriben del Tour de França el rus Ilnur Zakarin i la parella de Movistar Team formada pel colombià Nairo Quintana i el veterà Alejandro Valverde, vencedors de la general els anys 2016 i 2009, respectivament. L’equip navarrès sap que no va complir el seu somni al Tour -“vam anar-hi per guanyar-lo i no ho vam aconseguir”, va assumir sincer Valverde- i porta un equip de primer nivell per poder portar el control de la cursa.

De la Cruz, líder d’equip

Per la seva banda, una de les clares referències serà el sabadellenc David de la Cruz, que encapçalarà un Team Sky que, tot i portar el seu equip B, segueix tenint el potencial de tot un excampió del món com Michal Kwiatkowski, gregari clau al Tour que arriba de guanyar la Volta a Polònia. El sabadellenc, ja amb 29 anys, està vivint un moment clau de la seva carrera i té l’oportunitat de liderar un equip de gran nivell. Setè classificat final i guanyador d’etapa el 2016, l’any passat va haver d’abandonar per una caiguda quan estava batallant per les primeres posicions i segueix demostrant un alt nivell i polivalència: aquest any ha sigut vencedor d’etapa a la París-Niça i d’una crono a la Vuelta a Andalusia, i ha treballat per a Chris Froome al Giro d’Itàlia.

De la Cruz serà un dels tres catalans que correran la Vuelta, juntament amb el canareu Edu Prades i el navassenc Jordi Simón, que donaran guerra en els equips convidats Euskadi-Murias i Burgos-BH, respectivament. I és que el perfil de les etapes, com sempre, serà molt variat i donarà opcions de guanyar a corredors explosius com ells, si bé la participació d’homes ràpids ha millorat molt respecte als últims anys: hi serà el triple campió del món Peter Sagan, l’italià Matteo Trentin (quatre victòries d’etapa l’any passat) i l’home amb més triomfs de la temporada, Elia Viviani.

La primera setmana, que transcorrerà majoritàriament per terres andaluses, ja tindrà la primera arribada en altura al port d’Alfacar (Sierra de la Alfaguara) i a partir de la meitat de cursa això serà una constant, amb els finals a La Covatilla i els tres seguits pel nord de la Península a La Camperona, Les Praeres i els llacs de Covadonga. Aquestes etapes vindran seguides d’una contrarellotge de 32 km a Torrelavega i tres arribades en altura més: la 17a etapa, al Balcón de Bizkaia, i dues a Andorra -la 19a, acabada a la Rabassa, i la incògnita de la 20a, amb menys de 100km però amb fins a sis ports de muntanya, que acaba al coll de la Gallina-. Entremig, una 18a etapa amb final a Lleida, l’única per terres catalanes.