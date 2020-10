La data de la celebració del vot de censura s’encalla

La reunió d’ahir es preveia determinant per al futur del vot de censura, teòricament programat per a l’1 i el 2 de novembre, però aquesta data segueix sense ser definitiva, ja que els protocols presentats pel club al govern de la Generalitat encara no tenen la llum verda de l’executiu català. La secretaria general de l’Esport, els departaments de Salut i d’Interior i el Barça s’han emplaçat a una nova reunió que, segons el club, podria tenir lloc “a mitjans de la setmana vinent”, mentre que des del govern afirmen que encara no hi ha una data fixada per a aquesta nova trobada però que serà “al més aviat possible”.

D’aquesta manera, la data per celebrar la votació segueix sense tenir la llum verda a l’espera que el Barça afegeixi als seus protocols els requeriments de la Generalitat: ampliació dels punts de votació i garanties que no hi hagi aglomeracions, evitant les cues i prioritzant que els socis que vagin a votar ho facin en diferents hores, entre altres mesures. Des de l’entitat blaugrana argumenten que necessiten més temps per poder ampliar els protocols amb els nous requeriments, mentre que el govern remarca que en la trobada d’ahir “no va decidir res sobre la data de la votació”, que “només s’ha instat el Barça a fer aquestes adequacions en els seus protocols”. Des del club insisteixen que necessiten “com a mínim 15 dies” abans de la celebració de la votació per tenir a punt els protocols.

Una enquesta “per ser optimistes”

Fonts dels promotors de la moció de censura diuen que estan a l’espera que el govern autoritzi la data prevista per a la votació per engegar una campanya que ja “tenen a punt i amb els interventors preparats” per a quan els dies de la votació siguin oficials. A més, asseguren a l’ARA que paral·lelament han fet una enquesta a diversos socis amb uns resultats -que no van voler desvetllar- però que els fan ser “molt optimistes” sobre el vot de censura.