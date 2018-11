Una decisió central: Umtiti o Lenglet?

Després de l’aturada de seleccions, contra un rival d’alt voltatge com l’Atlètic de Madrid, al Wanda i amb el lideratge en joc, Ernesto Valverde ho va tenir clar: Samuel Umtiti, ja recuperat, va ser titular en detriment de Clément Lenglet. “És una sort que el Sam s’hagi recuperat. Fins ara, amb ell i el Thomas [Vermaelen] lesionats, hem hagut de jugar molts partits amb només dos centrals. Ara tenim més opcions i la garantia que, jugui que jugui, ho farà bé”, va respondre el tècnic blaugrana abans del duel contra el matalassers. Cautelós, Valverde no va donar cap pista sobre com faria equilibris amb el retorn d’Umtiti i les bones prestacions de Lenglet.

Dissabte, a l’hora del partit al Wanda Metropolitano, els dubtes van quedar resolts: Umtiti era titular. El central francès tornava a jugar gairebé dos mesos després del seu últim partit, en la derrota del Barça (2-1) contra el Leganés. Des de llavors, unes molèsties al cartílag del genoll esquerre l’havien tingut apartat fins al duel contra l’Atlètic, malgrat que havia rebut l’alta mèdica el 10 de novembre i ja s’havia assegut a la banqueta en la desfeta contra el Betis (3-4) d’abans de l’aturada de seleccions.

Aquell dia, Valverde va decidir no córrer riscos, però en una prova de nivell com era la del Wanda el tècnic basc va tornar a confiar en l’ex de l’Olympiqué de Lió. Davant dels madrilenys, el conjunt de Valverde es va mostrar faltat d’idees en la creació però atent en defensa. “Veient la facilitat amb què ens havien generat perill en l’últim partit [contra el Betis], volíem reforçar el treball defensiu”, va argumentar el preparador basc després del partit.

Umtiti, 90 minuts de notable al Wanda

El joc del Barça no va engrescar, però es va recuperar la solidesa defensiva, que només es va esquerdar en una acció a pilota aturada que va aprofitar Diego Costa. Umtiti, tot i els gairebé dos mesos d’inactivitat en ritme competitiu, va completar els 90 minuts, va recuperar sis pilotes, va guanyar el 80% dels duels en què va participar i va fer 69 passades amb un 94,2% d’efectivitat. No va fer cap falta, però va veure una targeta groga per una picabaralla amb Diego Costa.

Va ser la tercera targeta groga d’aquest curs, totes en els set partits de Lliga. Aquesta temporada, Umtiti també ha viscut la seva primera expulsió de blaugrana. Va ser, precisament, en el duel d’anada de la Lliga de Campions contra el PSV Eindhoven, en què va veure dues targetes grogues, la segona per frenar amb falta un contraatac veloç d’Hirving Lozano.

540x306 Lenglet i Piqué, en un entrenament / FC BARCELONA Lenglet i Piqué, en un entrenament / FC BARCELONA

Per la seva banda, Clément Lenglet també ha viscut què és ser expulsat amb la samarreta del Barça. Va ser contra el Girona, en el partit corresponent a la sisena jornada de la Lliga, el qual va jugar com a titular per les rotacions de Valverde. Als 35 minuts, el central francès va ser expulsat per colpejar de manera involuntària Pere Pons en la disputa en velocitat d’una pilota. Després de les indicacions del VAR, Jesús Gil Manzano va ensenyar la vermella directa a Lenglet perquè creia que es tractava d’una agressió. Tant Valverde com els seus companys van titllar d’injusta la decisió.

Aquest expulsió és només una petita taca en l’expedient d’un Lenglet que ha anat de menys a més i que, sense fer gaire soroll, ha convençut l’afició. Quan Umtiti i Vermaelen van caure lesionats gairebé de forma simultània, Lenglet va assumir el rol de parella de Gerad Piqué, a qui admira. “Jugar amb ell és un plaer i m’agradaria molt ser el seu successor”, va explicar el francès fa dues setmanes en una entrevista a TV3.

Valverde: "Lenglet és un gran professional i sempre juga concentrat"

L’ex del Sevilla, per qui el Barça va pagar a l’estiu els 39,5 milions d’euros de la clàusula, també va deixar clares les seves intencions: “Vull seguir jugant. He intentat jugar el màxim de bé possible per crear dubtes a l’entrenador. Vull que hagi de reflexionar abans d’escollir l’onze”. De moment, sembla que la partida per a les grans cites la té guanyada Umtiti, malgrat que Valverde es desfà en elogis cap a Lenglet: “Per als defenses no és senzill adaptar-se al Barça, perquè juguem molt avançats. Ell s’ha adaptat molt ràpid. Té un nivell tècnic molt alt, sempre juga molt concentrat i estem encantats amb ell. També ens ajuda en la sortida de pilota, en la pressió i en els duels aeris”.

Lenglet ha demostrat la seva talla en partits d’alt voltatge, com contra el Tottenham, l’Inter de Milà o el Reial Madrid. Les seves prestacions defensives han convençut i, en atac, també ha tingut la seva aportació: seu va ser el gol que va desencallar un Barça ple de reserves i de jugadors del filial contra el Cultural Lleonesa a la Copa.

Lenglet i Umtiti, així com la resta de l’equip, però, han de millorar en la xifra de gols encaixats, especialment dolorosa a la Lliga: 19 gols rebuts en 13 partits. “Ho hem de corregir”, afirma un Valverde que sap que quan toqui la tecla adequada per recuperar la solidesa defensiva podrà confiar tant en Umtiti com en Lenglet. Beneït problema.