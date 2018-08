Un derbi madrileny a la costa del mar Bàltic

El Reial Madrid i l’Atlètic de Madrid es veuran les cares (21 h / Movistar Champions) en una Supercopa d’Europa que traslladarà la rivalitat madrilenya a la costa del mar Bàltic. L’estadi Lilleküla de Tallin, la capital d'Estònia, un petit recinte amb capacitat per a tot just 12.500 espectadors, serà l’escenari de la tercera final internacional entre els dos clubs, després de les dues finals de la Champions guanyades pel Madrid contra l’Atlètic, el 2014 a Lisboa i el 2016 a Milà.

El partit serà l’estrena oficial de Julen Lopetegui com a tècnic dels blancs, després d’un estiu esbojarrat que va començar amb el basc perdent el càrrec de seleccionador espanyol a pocs dies del Mundial i que va seguir amb el fitxatge de Cristiano Ronaldo per la Juve. El nou Madrid, sense el seu màxim golejador de les últimes temporades, s’ha reforçat a la porteria amb la incorporació del belga Thibaut Courtois, però no ha fitxat cap davanter més enllà del jove brasiler Vinicius, comprat fa un any però que ha jugat a la lliga brasilera els últims mesos. Ha apostat, en canvi, per un nou rol d’homes com Bale o Marco Asensio, alliberats sense l’ombra d’un Cristiano que assegurava cada any més de 50 gols. El lateral Odriozola, un dels pocs fitxatges madridistes, serà baixa per lesió en un equip en què un dels dubtes és l’estat físic de Luka Modric, que després d’arribar a la final del Mundial ha entrenat pocs dies amb els seus companys.

L’Atlètic de Madrid, que ha guanyat les dues finals de la Supercopa d’Europa que ha jugat abans, ha tancat un mercat de fitxatges que convida a l’optimisme. Abans del Mundial va veure com Griezmann, que porta tot just una setmana entrenant-se, es quedava per liderar un projecte reforçat amb jugadors com el francès Lemar, el davanter croat Kalinic o el migcampista Rodri, que podria ser titular en l’equip entrenat per un Diego Pablo Simeone que ha vist com el seu equip guanyava tot just un partit de pretemporada. “Les finals són diferents; ara és quan hem de fer el pas endavant”, ha dit l’entrenador argentí, que farà jugar com a titular Griezmann per primer cop aquest estiu.