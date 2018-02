Un derbi que encara portarà cua

L’Espanyol espera que la Comissió Antiviolència obri un expedient a Gerard Piqué per la seva celebració del gol de l’empat al derbi, però en cas que el defensa no sigui expedientat no descarta acabar presentant una queixa. El derbi, doncs, portarà cua els pròxims dies, amb intercanvi d’acusacions entre les dues parts. El club blanc-i-blau va presentar una queixa la setmana passada tant al Comitè de Competició com a Antiviolència sobre les declaracions de Gerard Piqué i Sergio Busquets després de l’eliminatòria de Copa del Rei. Per això, com que el defensa ja està sent investigat, l’Espanyol creu que Antiviolència recollirà d’ofici les seves declaracions.

Ahir el club blanc-i-blau va preferir no fer cap comunicat i es va limitar a cedir als seus jugadors i al seu tècnic la condició de portaveus. Avui, però, es reunirà per analitzar com actuar. “Un jugador no pot fer callar una afició com la nostra. Els gestos són gestos, i allà es queden, però l’afició de l’Espanyol està molt per sobre d’això”, va dir Quique Sánchez Flores sobre la celebració de Piqué. El Barça tampoc no va fer cap comunicat, però en aquesta ocasió fonts del club blaugrana esperaven que els càntics contra el seu club i contra Piqué tornessin a ser investigats per la LFP. En el passat, els mateixos càntics ja han provocat multes a l’Espanyol.

Un dels moments complicats del partit va arribar just al final, quan Samuel Umtiti es va encarar amb Sergio García, que, segons Mundo Deportivo i Onda Cero, li hauria dit “negre” al francès, cosa que va provocar que el jugador del Barça perdés els nervis i hagués de ser aturat per Piqué. La polèmica no va acabar al terreny de joc, ja que el col·legiat Gil Manzano va incloure a l’acta els moments de tensió: “En finalitzar el partit, a l’entrada del túnel de vestidors, ens trobem amb un tumult de jugadors i personal dels dos clubs discutint, tot i que no observem cap tipus d’agressió”. Gil Manzano no va incloure a l’acta cap insult i tampoc va destacar la celebració provocadora de Piqué. “Cadascú és esclau de les seves paraules. Hi ha hagut un intercanvi de paraules”, va dir el defensa sobre aquesta baralla. “Tothom és víctima dels seus actes i acabes rebent el que has provocat. Iniesta és aplaudit pels rivals, i Piqué no”, va dir Granero.