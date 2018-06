L’efectivitat d’Abel Ruiz dona l’or a ‘la rojita’

Quan tot feia preveure que la final entre Espanya i Itàlia se n’anava a la pròrroga, el blaugrana Abel Ruiz va marcar d’un cop de cap al minut 95 el gol de la victòria culminant una actuació èpica. Era la cirereta del pastís d’una remuntada que va tenir el killer d’Almussafes com a gran protagonista, repetint el rol salvador que ja havia tingut en la semifinal contra el Marroc.

La final de la competició de futbol dels Jocs Mediterranis -amb equips sub 18- s’havia posat molt complicada per als espanyols ja des de bon començament, amb un gol de Nicola Rauti en els primers minuts, que avançava el combinat italià. L’equip de Luis de la Fuente va reaccionar i va sotmetre els italians a un atac i gol que, després de diverses ocasions no aprofitades, va acabar donant fruits. Dos tocs magistrals d’Abel Ruiz dins de l’àrea després d’una assistència de Lara li van servir per empatar el partit abans del descans. El partit estava empatat però la rojita donava mostres clares de portar la iniciativa.

Amb 12 minuts de la segona part n’hi va haver prou perquè aquestes impressions es concretessin al marcador. Després d’una internada, Morey va posar la pilota en profunditat al jove valor del planter del Barça perquè anotés. A partir d’aquí, els espanyols es van fer enrere i Itàlia es va quedar amb la pilota, tot i que sense crear gaires ocasions. Però tractant-se dels azzurros, especular amb avantatges mínims és jugar amb foc. Itàlia empatava al minut 87 amb un remat de cap de Portanova.

Però el guió li reservava a la gran estrella del dia també l’última paraula. Abel Ruiz, gairebé en l’últim sospir del partit, marcava el gol de la victòria per a una rojita que ha sigut el millor equip de la competició. I un apunt en clau blaugrana: la perla de 18 anys del Barça B es reivindica en una final i un torneig (7 gols en quatre partits) que poden marcar un abans i un després en la seva prometedora carrera.

No va ser l’única final exitosa per als atletes de casa. A la de waterpolo femení, les noies de Miki Oca es van imposar per la mínima (9-8) a Itàlia. Una medalla que dona molt crèdit a una selecció formada principalment per nedadores catalanes i que d’aquí unes setmanes afronta el campionat d’Europa. Sense deixar l’esport femení, la selecció espanyola d’handbol es va emportar també el metall més preuat en dominar amb claredat la final que l’enfrontava a Montenegro per 27 a 23.

Amb un recital tàctic del seu entrenador, Carlos Viver, l’equip va culminar una gran tasca de reconstrucció d’un conjunt que tenia com a handicap la poca experiència internacional de bona part de les seves jugadores. I un altre or femení: el de María Belén Carro i Paula Soria al torneig de vòlei platja davant la parella francesa.

Or per a Marta Galimany

En esports individuals, la jornada d’ahir va deixar una nova medalla catalana. La que es va penjar la vallenca Marta Galimany, segona a la mitja marató amb un temps d’1:15:16, només per darrere de la italiana Sara Dossena. Una altra espanyola, Elena Loyo, va emportar-se el bronze. Cap medalla espanyola a la mitja marató masculina, una prova dominada pel marroquí Mohamed El-Aarabi, que amb 1:04:03 va batre el rècord dels Jocs Mediterranis.