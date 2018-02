Quique Sánchez Flores: "No s'escull com aniran les temporades, surten com surten"

Quique Sánchez Flores ha reconegut que se'ls ha fet "llarg" el partit de Riazor, on l'Espanyol no ha passat de l'empat (0-0). Sobre la mala ratxa de resultats, set partits seguits sense guanyar, el preparador espanyolista ha reconegut que "un no escull les temporades, surten com surten". "En la primera meitat hem estat bé i hem controlat la situació, tenint la pilota i controlant el seu atac", ha analitzat el preparador, que ha reconegut que en la segona part no han estat "capaços de mantenir la línia i ells han trobat els seus tres puntes".

"Hem passat a una fase d'anar darrere de la pilota i se'ns ha fet molt complicat", ha apuntat el tècnic, que ha donat gran valor a l'empat: "És un resultat molt treballat que ens servirà pel futur". Quique ha assegurat que el moment anímic del seu conjunt no és bo: "Quan ens hem vist superats pel Dépor els jugadors hauran recordat els pitjors episodis de la temporada. Cal tenir en compte que el rival també juga, però quan no es pot, l'últim que es pot fer és perdre la cara al partit".

A més, ha comentat que són dos equips "fràgils". Sobre l'aturada de Diego López, n'ha celebrat que torni al nivell del curs passat: "No sé si pot tornar a la selecció, però estem recuperant al Diego del curs passat. No ens agrada sortir amb la sensació que els porters són els més importants del partit".