L'Espanyol va informar al novembre de les exigències dels Mossos a la Grada Canito

A finals del passat novembre, l'Espanyol va notificar a través d'emails personals a tots els membres de la grada d'animació José Canito sobre una nova petició de la policia, que exigia a tots els socis d'aquella zona firmar un document que implicava donar certs permisos de cessió de dades per ser integrades en fitxers policials. Segons expliquen fonts de l'entitat a l'ARA, durant quatre mesos el club va reiterar als afectats que la policia havia estipulat una data, l'1 d'abril, a partir de la qual aquells que no haguessin firmat el mencionat document, no podrien entrar al camp.

Diumenge va arribar el dia i, amb ell, la polèmica. Malgrat el 70% dels socis de la Grada Canito (més de 800 persones) ja havien signat el document, un 30%, prop de 300 persones, no ho havien fet, i moltes no van poder accedir al camp en el partit contra l'Alabès. No ho podran fer, de fet, fins que no accedeixin a la signatura del mateix. "El club va habilitar torns en dies de partit, taquilles, un espai entre setmana a la botiga oficial i el punt d'atenció al soci. Hem donat moltes facilitats", asseguren fonts de l'Espanyol, que lamenten la polèmica generada a la grada però defensen que el club no hi podia fer més. "Tothom estava informat. Els Mossos van considerar que havien de tenir aquest registre, i el club no té altre remei que facilitar-los-ho", exposen des de l'entitat.

Mentre l'Espanyol confia en que es pugui trobar una solució en els casos que falten en les properes setmanes, el grup d'animació s’ha mobilitzat i, després de protestar contra la mesura a les xarxes socials, ha emès un comunicat on lamenten ser una de les grades més vigilades d'Europa, que s'hagi vulnerat el pacte al qual es va arribar amb el club i també demanen la dimissió d’Àlvar Mallafré, director de seguretat de l’Espanyol des del 2014.

“Portem temps aguantant una sèrie de mesures que només se’ns apliquen a nosaltres en tot el país i en tota Europa. Sense crear un sol problema i aguantant únicament pel nostre club”, lamenta el col·lectiu d’aficionats, que hores abans s’havien mostrat sorpresos per una mesura que consideraven il·legítima en entendre que, quan el club els havia acceptat com a socis membres en aquella zona, ja havia quedat confirmat que cap d’ells no tenien antecedents penals, i que no hi havia arguments per prohibir-los l’accés al camp. “Exigim responsabilitats a l’executir de la citada acció, el sr. Àlvar Mallafré. Són ja moltes les situacions rocambolesques que s’han produït des que aquest home ocupa la direcció de seguretat”, amplien en el comunicat, on demanen el seu cessament.

El grup d’animació, format majoritàriament per membres de la Curva RCDE, demana també que algun jurista del club doni les pertinents explicacions a l’afició sobre el conflicte generat, un extrem que el club ha declinat. El president institucional del grup, l’advocat i excandidat a la presidència del club, Arnau Baqué, ha reconegut que els socis estaven informats via mail, però ha lamentat no haver estat informat directament de la mesura. Baqué, a més, exigeix que per prohibir l’entrada a algun soci hi ha d’haver “sentència o resolució judicial ferma que impliqui condemna penal”, i que la mesura del partit contra l'Alabès suposava "vulnerar la presumpció d'innocència". Segons defensa el club, la firma és exclusivament decisió dels Mossos, que han obligat a tots els seus membres a accedir-hi per entrar al camp.