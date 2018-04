Reunió sense acord entre l'Espanyol i els dos grups d'animació

La reunió mantinguda entre l'Espanyol i la Grada Canito ha finalitzat sense acord. L'entitat ha exposat al grup d'animació que "seguirà donant compliment a la legalitat vigent establerta per l'animació a l'RCDE Stadium". D'altra banda, ha manifestat a la Penya Juvenil la "impossibilitat legal", a dia d'avui, d'"habilitar una segona grada d'animació" paral·lela a la que ja existeix a la grada inferior del gol Cornellà. El club ha valorat positivament la "predisposició constructiva dels col·lectius", i confia poder assolir una solució abans del pròxim partit a casa, el dimecres 18 d'abril contra l'Eibar.

Aquest matí ha tingut lloc la reunió liderada pel director general corporatiu, Roger Guasch, per part de l’entitat, i pel director institucional de la Grada Canito, Arnau Baqué. El grup ha fet palès la seva opinió sobre les mesures exigides pels Mossos de signar un document en què obliguen els seus membres a cedir dades personals a un fitxer policial, una normativa que han qualificat d'"abusiva". El club els ha recordat que la normativa va ser aprovada a principis d'aquesta temporada, i que, dins de les condicions i requisits d'accés, segons el reglament intern, els articles 22.2 i 22.4 de la llei orgànica de protecció de dades, "obliga els clubs de futbol a obtenir la cessió de les dades personals dels membres de la grada d'animació, als efectes que aquestes dades estiguin disponibles en cas que siguin requerides per les forces i cossos de seguretat de l'Estat (en l'àmbit territorial català, al cos de Mossos d'Esquadra en la seva qualitat de policia judicial) i altres autoritats públiques per situacions de risc i altres circumstàncies". Així, el club ha insistit que no firmar el document exigit per la policia significa no acceptar aquesta normativa legal interna, un fet que impedeix accedir a la grada d'animació. Baqué ha confirmat a l'ARA que "segueixen negociant, hi ha marge fins el dimecres vinent", i que les divergències que encara mantenen ambdues parts són per "un tema de legalitat: el club té un punt de vista i nosaltres, un altre".

Dimarts va ser el torn dels representants de la Penya Juvenil Espanyolista 1991. Aquest segon grup, format per uns 200 membres, havia reivindicat la seva voluntat de tenir una grada d'animació pròpia a la zona del gol Prat. Una possibilitat que el club ha descartat, emparant-se en l'article 2 del llibre 12 del reglament general de la Lliga Espanyola de Futbol, en què es preveu que els clubs de futbol puguin disposar d'"una grada per aglutinar els aficionats que s'hi uneixin i compleixin una sèrie d'obligacions, entre les quals complir unes normes d'accés que han de ser aprovades i emeses pel club d'acord amb la legalitat vigent".

Amb tots dos grups, el club ha intentat buscar possibilitats de consens legalment viables, segons el comunicat emès per l'entitat.