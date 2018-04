Quique Sánchez Flores: "L'únic que vull per al curs vinent és que creem les expectatives que puguem complir"

Una roda de premsa més, a Quique Sánchez Flores li ha tocat analitzar la delicada situació del seu equip. Abans del partit contra l'Eibar d'aquest dimecres (19.30 h), el tècnic ha parlat del present i del futur de l'Espanyol, encara que s'ha guardat algunes valoracions per al final d'aquesta temporada. "Quan acabi el curs l'explicarem de cap a cap amb normalitat, donarem el nostre punt de vista d'una temporada difícil en la qual ens agradaria haver tingut més continuïtat per omplir emocions i construir els somnis de la gent. Durant el camí podem fer crítica i buscar solucions, però les coses cal explicar-les en el moment adequat", ha assegurat el tècnic espanyolista, que malgrat els seus intents de focalitzar l'atenció en els sis partits que queden aquest curs, no ha pogut evitar parlar del moment del seu equip. "En cap moment hem pensat en la possibilitat del descens, encara que en el futbol cal anar amb compte amb totes les situacions, a vegades passen coses inesperades", ha reconegut. I ha deixat clar que "no compensa" guanyar els tres grans per després tenir tan poca continuïtat".

Preguntat un cop més sobre el seu futur, el preparador madrileny ha deixat clar que es troba "bé, fort, i com tot l'Espanyol, frustrat per la situació", però no s'ha estalviat un missatge al club: "Espero que no es repeteixin els mateixos errors. M'he queixat molt poc durant el curs. L'únic que desitjo per a la pròxima temporada és que creem les expectatives que puguem complir. Ningú està obligat a donar més del que pot, però s'ha d'explicar". I ha posat especial èmfasi en els sentiments de l'afició: "Les emocions s'han de cuidar, i nosaltres les creem", ha comentat sobre els seguidors, a qui ha elogiat un cop més: "L'afició sempre ha estat per sobre de l'equip, en això ens han guanyat per golejada. Ara estem en una situació complexa, i ells han demostrat ser-hi sempre en aquestes situacions". Sánchez Flores ha lamentat "frustrar" els mateixos aficionats per no aconseguir els "petits detalls".

Sobre les crítiques, cap 'però': "Em semblen raonables. Entenc que en moments difícils la gent del club parli quan se li pregunti, sigui el capità o la direcció esportiva. Estem d’acord amb el desencant de l’afició, no estem contents amb el que passa. L’autocrítica és bona, i acceptar la crítica també". També ha valorat positivament que en les últimes hores hagin parlat pesos pesants del club com el director esportiu, Jordi Lardín, o el capità, Javi López: "Les absències en aquest tipus de moments són pitjors que quan hi posem cares".

El tècnic blanc-i-blau ha insistit que considera que són "millors" del que estan demostrant, i ha reconegut que contra els modestos els ha faltat "la mateixa concentració, desig o atenció per estar atents als petits detalls que decideixen els partits". "En els petits detalls, o hi ets o no hi ets, i en una Lliga tan disputada, marca molt la diferència". Un dels punts més febles, la falta de gol: "Per gols en contra estaríem en llocs europeus, i pel que fa als gols a favor estaríem en descens. Dins de la penúria, debilitat o falta d’eficàcia que poden passar al llarg d'un any, tenim un equip que defensa ferm i bé, i fa que les diferències no siguin tan àmplies, podríem haver estat en una posició més delicada.