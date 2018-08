L’esport nord-americà combat l’asèpsia social

Mentre un grapat d’activistes d’extrema dreta es preparaven per manifestar-se i recordar davant de la Casa Blanca els incidents de Charlottesville, Kristi Toliver va agafar el micròfon i es va dirigir a tots els espectadors del partit de bàsquet femení entre les Washington Mystics i les Dallas Wings. “Encara que estem preparades per jugar un partit, seria inútil i irresponsable no esmentar el que està passant al carrer a la nostra gran ciutat. Avui és l’aniversari d’una demostració de racisme i odi. Estem sorpreses i creiem que l’odi mai hauria de tenir aquesta plataforma. Sentim que el nostre propòsit és estimar i respectar les persones de tots els orígens, creiem que la intolerància mai es pot justificar, que vivim en una igualtat real, creiem en el valor de parlar”, va dir la jugadora en representació de les seves companyes.

“El nostre missatge contra aquestes creences i accions segueix sent tan fort avui com fa un any. Continueu reconeixent aquests problemes a la vostra vida quotidiana: parleu, actueu i viviu amb compassió”, va resumir Toliver. Carme Lluveras, que per onzè any exerceix com a entrenadora convidada de la WNBA, va viure en directe el moment. “Fa un any ja vaig ser testimoni de totes les reunions de les jugadores per veure quina resposta pública havien de donar als incidents de Charlottesville, i ara la seva reacció ha tornat a ser admirable. El més important, el que em reconforta amb l’esport, es veure com als Estats Units els esportistes prenen part socialment i políticament. Se signifiquen respectuosament, però expressant lliurement el que pensen”, assegura la catalana.

“Les jugadores de la WNBA, com la resta d’esportistes professionals, són unes privilegiades perquè tenen un altaveu molt gran. Als Estats Units en són conscients i l’utilitzen. A Europa, en canvi, la majoria s’amaga”, recorda Lluveras. Lisa Borders, comissionada de la WNBA, està orgullosa del paper que adopten les seves jugadores. “Sabem que són les millors esportistes del món, però també són persones i tenen les seves preocupacions”, apunta.

Les pors dels europeus

La NBA porta temps encoratjant els seus jugadors a ser activistes i prendre partit per les diferents causes socials que preocupen els nord-americans. El comissionat, Adam Silver, i la directora executiva de l’associació de jugadors, Michele Roberts, van signar conjuntament una carta en què animaven els esportistes a desmarcar-se de l’asèpsia. “Els problemes crítics que afecten la nostra societat també ens afecten directament. Afortunadament, no sou només els millors jugadors de bàsquet del món, sinó que teniu el poder real de marcar la diferència”, deia el comunicat.

“No crec que la NBA estigui contra Donald Trump, sinó que és una lliga que sempre s’ha mostrat molt pròxima a les comunitats. És una lliga que uneix gent i no la separa. Quan no es promou això i es promouen coses diferents, la NBA reforça el seu missatge”, aclareix Marc Gasol, que dissabte va ser entrevistat al programa La Sexta Noche. El jugador dels Memphis Grizzlies creu que és qüestió de temps que els esportistes europeus facin el mateix. “Hem de tenir paciència perquè els jugadors utilitzin les seves plataformes i se sentin segurs per fer públiques les seves opinions. Els esportistes d’Europa pensen igual, però sempre han rebut crítiques. Per protegir-se d’aquestes visions negatives s’han quedat callats. A poc a poc l’esportista anirà avançant. El que és necessari és que, independentment de si la comparteixes o no, l’opinió sigui respectada”, demana.