Els fantasmes tornen a assetjar Griezmann

En el millor partit de l’era Koeman la nota discordant va ser Antoine Griezmann. El francès no va tenir, un cop més, sort de cara a porteria. Va cometre errors en ocasions clares que podrien haver sentenciat el matx.

Griezmann va ser un catalitzador per al joc del Barça. Va pressionar, córrer i assistir. Va ajudar els blaugranes a mostrar la seva millor versió, sobretot a la primera part. No obstant això, no va saber resoldre els seus comptes pendents amb la faceta anotadora. No li acaba de sortir un dia rodó. Porta cinc gols en disset partits, els mateixos que Ansu Fati, que n’ha jugat deu.

Davant la Real Societat, l’equip on es va formar com a futbolista durant més de 9 anys, Griezmann tampoc va aconseguir enviar la pilota al fons de la xarxa. I no per falta d’ocasions. Mentre era sobre la gespa, el francès ho va intentar un cop i un altre. Des de fora de l’àrea, en l’un contra un amb el porter, amb remats impossibles... Però res.

Els seus últims cinc minuts a la gespa –Koeman va decidir substituir-lo per Francisco Trincão al 66– van acabar de fastiguejar el de Macôn. Primer, sol davant de la porteria, va enviar la pilota per sobre del travesser en un rematada forçada. Griezmann ja estava desesperat, però després, en un cos a cos amb Remiro, va regalar la pilota al porter txuri-urdin. Un cop a la banqueta, es feia creus de les ocasions malgastades.

No és el primer partit aquesta temporada que Griezmann es queda sense veure porteria. Les ocasions desaprofitades són, juntament amb la seva compenetració amb Messi, la gran assignatura pendent de l’exmatalasser per acabar de triomfar al Camp Nou. Des que va arribar a Can Barça, no ha tingut una continuïtat golejadora que faci esvair els fantasmes del seu fitxatge. Ahir, contra els seus exs, se li van tornar a aparèixer.