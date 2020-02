Santi Triguero, 25 anys de gols al futbol català

Viure del gol està a l’alçada de molt pocs, i fer-ho durant 25 anys sembla un impossible. “El gol es té, no s’entrena”, és la frase cèlebre d’aquest golejador voraç del futbol català. Té 43 anys, es diu Santi Triguero i després de 25 temporades segueix marcant gols. Parlem del golejador més longeu de Tercera Divisió, del màxim golejador català de la història amb 322 gols, per davant, ni més ni menys, que Raúl Tamudo. Després de 25 temporades jugant i marcant, aquesta ho fa amb la samarreta de l’Igualada.

Futbolista km0

“La recepta és molt senzilla: sacrifici, il·lusió, professionalitat i sort amb les lesions”, ens confessa. Tot i que sembli fàcil, els ingredients són determinants darrere de qualsevol fórmula. Santi Triguero va néixer a la localitat de Vilanova i la Geltrú, l’11 d’octubre del 1976. Va començar amb 8 anys al pati de l’escola vilanovina Sant Bonaventura, i deu anys més tard, l’estiu del 95, arribaria a categoria amateur. Quan Johan Cruyff vivia l’últim any a la banqueta del Barça, Santi Triguero començava la seva dinastia al futbol català, sempre com a davanter. Després de 25 anys ha signat 8 ascensos i 14 Pitxitxis vestint 12 samarretes diferents sempre a 2aB, Tercera o Primera Catalana. És el màxim golejador de la història del Vilanova i la Geltrú amb 174 gols, una llegenda a Vilafranca, i va deixar una petjada inesborrable a Sant Andreu amb dos ascensos. Triguero s’ha enfrontat, per exemple, al Barça B de Guardiola, i fins i tot, el 24 de maig del 2008 va jugar amb la Selecció Catalana contra l’Argentina de Leo Messi.

Una bona pista del secret de Triguero ens la dona el periodista Lluís Montaner, que ha seguit la seva trajectòria des del primer dia: “A casa seva sempre s'ha respirat futbol, el seu pare va jugar al Vilanova i el seu oncle, Pantxo Rius, va ser un destacat futbolista de Vilafranca i Guíxols”. Futbol casolà des de ben petit. El quilòmetre zero no falla mai.

Reconeixement unànime

“1 any de futbol és com 10 anys de vida”, ens explica. Si tenim en compte aquesta màxima, el de Vilanova ha viscut 250 anys de futbol, deixant en el camí desenes de companys i rivals. Segons el vilanoví, “el millor del futbol són els amics”. Li poden preguntar a Guillem Prieto, que va compartir vestidor amb ell a Vilanova i avui dia és “un més de la família Triguero”. En Guillem accepta sense embuts que per a ell “en Santi és com un germà”.

Sense cap mena de dubte, un dels secrets és la fotografia amb les 12 samarretes que ha vestit. “És un professional exemplar i un referent a seguir. Un orgull i un honor”, es desfà en elogis Marc Cabestany, actual entrenador de l’Igualada. De fet, la seva figura és tan reconeguda a la 3a divisió que fins i tot dos àrbitres li van regalar una samarreta signada el dia que es van retirar.

“Si et despistes 1 segon has begut oli, ja t’ha clavat el gol”, confessa Alex Cano, capità i central del CE Europa, que suma 11 temporades defensant l’home dels 217 gols a 3a divisió. “Té un colpeig de primera divisió. És un exemple”, confessa Pedro García, davanter de 36 anys i emblema del CF Montanyesa. Davant de tants elogis, Triguero es defineix: “Soc ambidextre, i un jugador que visc de la desmarcada i la intuïció”. Els seus referents esportius són fora de dubte amb Stóitxkov o Henry, però també afirma: “La murrieria de Raúl González m’encantava”.

La família i el futur

“En Santi i en Guillem són els millors gols de la meva vida”, ens diu. I és que quan li fem triar entre un dels 322 gols que ha marcat, no té cap dubte en escollir els seus dos fills de 10 i 5 anys: “La família ha sigut una peça clau”. La seva dona, la Lourdes, ha sigut sempre l’àngel de la guarda fora dels terrenys de joc, donant-li suport en tot moment i entenent la seva “malaltia pel futbol”.

Quan parla del futur s’ho pren amb ironia: “Quan tenia 30 anys tothom em preguntava quan em retiraria, i ara, amb 43, la gent em diu que no ho faci”. La 3a divisió tremola per quan Triguero decideixi penjar les botes. El futbol català perdrà una llegenda, que cada cap de setmana segueix homenatjant el futbol amateur. Santi Triguero, home gol, per sempre.