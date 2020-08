La lliga espanyola proposa un calendari amb partits de lliga per Nadal

Malgrat els problemes amb el calendari provocat pel final de temporada caòtic a la Segona Divisió, on encara no es coneix quin serà el darrer equip que puja a Primera, la Lliga de futbol ha aprovat el calendari de la propera temporada, mantenint el 12 de setembre com la data per l'inici de la competició. El darrer equip que aconsegueixi l'ascens, l'Elx o el Girona, o el Sevilla, que divendres jugarà la final de l'Europa League, podrien veure els seus primers partits ajornats. A la Junta Directiva de la Lliga però, una de les grans novetats és proposar jornades de lliga per Nadal. Només a Primera, però. A Segona, es descansaria. Aquesta proposta haurà de ser ratificada per la Federació Espanyola de futbol.

La idea de l'organisme presidit per Javier Tebas és començar la lliga el 12 de setembre per poder finalitzar el torneig el 23 de maig, amb algunes jornades entre setmana. La Lliga necessita acabar el 23 de maig ja que el proper estiu del 2021 hi haurà Eurocopa, amb el final de la Champions prevista pel 29 de maig. La Supercopa d'Espanya, amb la presència de Reial Madrid, Barça, Reial Societat i Athletic seria el gener, de nou a l'Aràbia Saudita.