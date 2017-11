El futbol català es reivindica

Sergi Roberto i el Girona van ser els principals protagonistes de la sisena Gala de les Estrelles del futbol català, que organitzava la Federació Catalana. El migcampista blaugrana va rebre el guardó al millor futbolista català, mentre que el club de Montilivi va rebre el premi especial del jurat pel seu ascens històric a la Primera Divisió.

La gala pretén reivindicar el futbol i els futbolistes de casa, amb uns guardons que van guanyant prestigi a mesura que avancen les edicions. Sergi Roberto, autor del gol que va classificar el Barça per als quarts de final de la Champions en el mític partit contra el PSG, va ser rebut amb tots els honors a l’Antiga Fàbrica Damm. “Aquella nit va ser emocionant, vaig veure el gol mil vegades, i cada vegada que hi penso se’m posa la pell de gallina”, deia el futbolista, que va pujar a l’escenari acompanyat, entre d’altres, del president del club, Josep Maria Bartomeu.

La gala, però, començava amb el Girona. “A molta gent li semblava que havíem perdut l’oportunitat de pujar i que no es tornaria a donar. Ara estem treballant perquè no sigui un ascens fugaç”, deia el president Delfí Geli, esperançat amb una temporada en què, de moment, l’equip ha sigut capaç de derrotar el Reial Madrid.

El Girona també va ser present en un dels guardons individuals, el que es va endur Pablo Maffeo com a futbolista amb més projecció. Òscar Garcia, fins fa pocs dies entrenador del Saint-Étienne francès, va ser el millor tècnic; Jonathan Soriano, ara a la Xina, va guanyar per quarta vegada seguida el premi al màxim golejador, i el millor gol de l’any va ser per al jugador del Figueres Xavi Ferrón. Finalment, David Medié, que s’estrena a la Primera Divisó, va ser escollit el millor àrbitre català.

En futbol femení, Alexia Putellas va ser designada la millor jugadora, i Olga García va obtenir el premi a la màxima golejadora. Cap de les dues, però, va poder assistir a l’acte, ja que estan concentrades amb la selecció espanyola. Sí que hi era, en canvi, Berta Pujadas, la futbolista amb més projecció.

En futbol sala, Berta Velasco va guanyar per tercer any seguit el premi a la millor jugadora. El millor jugador i entrenador van ser els blaugranes Marc Tolrà i Andreu Plaza, respectivament, que no van poder assistir a la gala, ja que estan concentrats a Itàlia per disputar la ronda prèvia de la Copa d’Europa.

Homenatge a Josep Manel Casanova

El moment més emotiu de la nit, però, va ser el reconeixement a Josep Manel Casanova, exjugador de l’Espanyol i entrenador de les categories inferiors del club blanc-i-blau, que va morir a l’estiu. Els familiars van recollir el premi especial, davant un auditori que va retre-li un últim homenatge.