Un combatiu Nàstic perd per la mínima a Elx (1-0)

El Nàstic de Tarragona ha perdut per la mínima al Martínez Valero (1-0). El conjunt grana no ha aconseguit puntuar després de donar la cara lluitant fins al final del partit contra un Elx que ha jugat amb superioritat numèrica durant una hora de joc per l'expulsió de Fali. Iván Sánchez ha estat l'autor del gol local en el minut 60. El conjunt entrenat per Enrique Martín continua ocupant l’última posició a la classificació.