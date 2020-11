El Sabadell perd en el temps de descompte (1-2)

El Sabadell va perdonar i ho va acabar pagant davant un Almeria que va guanyar en el minut 93 amb un gol de Ramazzani, després d’un segon temps en què els arlequinats no van aprofitar el seu domini, la seva superioritat numèrica i fins i tot van fallar un penal que podria haver canviat la decoració del partit (1-2).

Molts canvis en els dos equips especialment sota pals amb el debut de Diego Fuoli per als locals i la presència de Fernando, que va acabar sent determinant per al seu equip aturant el penal de Stòitxkov. El primer temps va ser trepidant, amb molta empenta per tots dos equips. L’Almeria va colpejar primer i en la seva primera incursió de perill, Jaime Sánchez va cometre un penal innocent sobre Ramazzani. L’especialista Aketxe s’encarregava d’anotar el 0-1 tot i la bona estirada de Fuoli.

El Sabadell va anar de menys a més i un xut des de 30 metres del central Grego Serra va ser el primer avís dels arlequinats. Dues jugades polèmiques van precedir el gol de l’empat local. Primer l’àrbitre no va assenyalar un possible penal per mà i, poc després, va anul·lar un gol de xilena d’Edgar Hernández per fora de joc previ. Al minut 39, el Sabadell va trobar el seu premi. Una centrada de Josu Ozkoidi la va rematar de manera impecable Stòitxkov per empatar el marcador. En aquest moment, era un bon regal d’aniversari per al gadità, que marcava el seu tercer gol seguit en tres jornades.

Un Almeria molt nerviós no va saber gestionar el final del primer temps. El francès Peybernes va veure dues targetes grogues en només dos minuts i va ser expulsat en el minut 42. La segona part va ser un monòleg arlequinat. L’Almeria va fer un doble canvi per recompondre la seva defensa però en els primers 20 minuts es van succeir les ocasions locals. L’oportunitat més clara va ser un clar penal per mà de Baliu, però Fernando va encertar a aturar el remat fluix de Stòitxkov.

L’Almeria va aprofitar el seu moment i l’entrada de Sadiq i Lazo va donar un plus a les contres andaluses. A la prolongació, va aconseguir l'1-2 en una ràpida acció de Ramazzani.