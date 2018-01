Almeria i Nàstic s'enfronten en un duel de màxima igualtat

Almeria i Nàstic disputaran aquest dissabte (18.00 hores, LaLiga TV) a terres andaluses un duel de màxima igualtat, ja que els dos equips estan separats per un punt i posaran en joc la seva solvència com a local i visitant, respectivament. El conjunt tarragoní intentarà seguir creixent després de la victòria de l'última jornada a Vallecas. Per aconseguir-ho, s'ha reforçat amb cinc jugadors: Álvaro Vázquez, Javier Magro Matilla, Nicolao Dumitru, Javi Márquez i César Arzo.

L'objectiu de l'equip d'Antonio Rodríguez 'Rodri' és aconseguir dues victòries de forma consecutiva per segona vegada aquesta temporada. "La victòria a Vallecas ha reforçat molt la plantilla", ha dit 'Rodri' en la prèvia del partit. "Estem sent irregulars com el 60% dels equips de la Lliga 123", ha apuntat el tècnic, que no podrà comptar amb Sergio Tejera, Djetei, Omar Perdomo, Stephane Emaná, Jean Luc i Ike Uche per lesió. Tampoc hi seran Otar Kakabadze i Abraham Minero, sancionats per acumulació de targetes.

Els tres punts d'aquest cap de setmana podria allunyar els tarragonins de la zona baixa de la classificació de forma clara. Els de Lucas Alcaraz, de la seva banda, han guanyat els seus últims quatre partits a casa i esperen, com el seu rival, afiançar-se a la part tranquil·la de la taula. L'Almeria afronta el partit amb les baixes en defensa del sancionat Marco Motta i dels centrals Lucien Owona i Jorge Morcillo, lesionats.