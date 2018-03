El Barça es proclama campió de la Supercopa de Catalunya als penals (4-2)

El Barça s'ha proclamant campió de la tercera Supercopa de Catalunya per segon cop en derrotar (4-2) als penals l'Espanyol un partit que havia acabat sense gols. Jurado ha fallat el penal decisiu. En un duel que ha anat de més a menys, la nota positiva del partit han sigut el somriure i les ganes d'animar dels nens i nenes lleidatans que han volgut oblidar l'etiqueta de 'partit de costellada' i l'han convertit en una festa animant les accions de perill dels dos conjunts, tot i que s'han decantat més pel conjunt blaugrana. La part negativa han estat les lesions de Denis Suárez, per part del Barça, i de Dídac Vilà, per part de l'Espanyol.

La Federació Catalana de Futbol ha brindat als diferents equips del futbol base lleidatà -un 80% de les entrades han estat invitacions que ha repartit la Federació- l'oportunitat de gaudir del Barça i l'Espanyol prop de casa i el Camp d'Esports de Lleida que no s'ha omplert però què, engalanat de punta a punta amb una llarga senyera, ha registrat una bona entrada: 10576 aficionats. El suport dels més petits que han vibrat amb cada arrencada elèctrica dels blaugranes, sobretot al primer temps, en què el Barça ha sortit amb els vuit futbolistes del primer equip convocats: Cillessen, Yerry Mina, Digne, André Gomes, Denis, Aleix Vidal, Alcácer i Dembélé.

Pólvora al davant amb un trident en què Dembélé s'ha ubicat d'inici a l'esquerra, Alcácer al mig i Aleix Vidal, capità, a la dreta. El valencià, que feia més d'un mes que no jugava, ha tingut la primera ocasió només començar el partit després d'una passada de Vidal que l'ha deixat sol davant Pau López, però ha xutat per sobre del travesser. Els primers compassos del partit l'equip de Valverde ha sortit més endollat, amb Dembélé ple de bones intencions, però desencertat en la rematada final. Aleñá, Alcácer i Denis ho han provat de lluny, però el més destacat dels blaugranes ha estat Cillessen, aturant tres bones oportunitats de l'Espanyol, alguna, després d'errades en la construcció del joc blaugrana encomanada a André Gomes, titular al lloc de Busquets.

Lesions de Denis Suárez i de Dídac Vilà

Després d'un primer temps que ha combinat bones oportunitats dels dos conjunts amb moments d'incertesa en la passada i ensopiment, el marcador no s'ha mogut. Les pitjors notícies a la primera meitat han estat les lesions de Dídac Vilà, que ha estat substituït pel prometedor lateral del filial blanc-i-blau Adrià Giné, i de Denis Suárez, que ha hagut de ser rellevat per Rivera, del filial, per una lesió muscular a l'abductor de la cama esquerra, segons ha informat el Barça. Mala sort per al gallec que acumulava 13 partits a la Lliga sense anar ni convocat i que aquest dimecres una lesió ha frenat un partit ple d'intencions però sense estar del tot encertat.

Reguitzell de canvis a la represa

A partir dels primers minuts de la represa ha començat el reguitzell de canvis als dos equips, tot i que més al Barça, que n'ha fet sis en dues tongades de tres, mentre que l'Espanyol els ha anat fent de forma més escalonada. Les substitucions a banda a banda per donar protagonisme als més joves dels dos equips ha deixat un partit obert però ensopit, tot i que Cillessen i Pau han hagut de fer algunes bones aturades. Al final, empat sense gols que s'ha resolt als penals a favor del Barça (4-2).