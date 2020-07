Barcelona es prepara per acomiadar-se del seu derbi

Si no hi ha un miracle inesperat, el d'aquest dimecres serà l'últim derbi barceloní a la Lliga com a mínim fins a la temporada 2021-2022. Un punt i a part que se segellarà en un Camp Nou buit al mes de juliol, sense foto de germanor dels tècnics a la prèvia –Francisco Rufete va adduir problemes d'agenda– i després d'una temporada senzillament insuficient de l'Espanyol. Si l'equip blanc-i-blau perd o empata davant el seu etern rival confirmarà matemàticament, a tres jornades per al final de la competició, un descens amb responsabilitat compartida a la banqueta –David Gallego, Pablo Machín, Abelardo i ara Rufete– que tampoc ha impedit la milionària (i desesperada) inversió de Chen Yansheng al mercat d'hivern, quan va autoritzar gastar 40 milions d'euros en Raúl de Tomás, Adri Embarba i Leandro Cabrera. Quan tot s'acabi, encara quedarà fracàs per pair a Cornellà-El Prat.

Tan profund és el desconcert amb partits cada tres dies, i tan minúscules les esperances, que gairebé l'única bona notícia per a l'Espanyol és que no haurà d'aguantar la befa que, en condicions normals, li hauria dedicat una part de l'afició del Barça en aquestes circumstàncies. Perquè si no hi ha victòria perica, el descens arribarà en silenci, només amb càmeres i armilles pul·lulant als vorals del terreny de joc, sense crits d'"A Segona" ni les doloroses mostres de rivalitat d'aquells culers que senten la mateixa aversió per l'equip veí que pel Reial Madrid i que celebraran la caiguda dels de Rufete quasi com un títol que han esperat durant 27 anys. Conscient del clima, l'entrenador del Barça, Quique Setién, rebaixa el morbo i rebutja l'etiqueta de botxí. "Si l'Espanyol baixa no serà per nosaltres, sinó que serà conseqüència del que ha passat durant tota la temporada", va argumentar ahir en roda de premsa.

No va mal encaminat el tècnic blaugrana, perquè al derbi d'anada un gol de Wu Lei va significar un empat que, mesos més tard, el seu equip encara lamenta si mira la classificació. Aquells dos punts perduts, símptoma d'un pobre rendiment fora del Camp Nou, ajuden a entendre per què la Lliga és a un pas d'entrar a la sala de trofeus del Reial Madrid. Els blancs ho han guanyat tot en la represa de la competició, no sense polèmica, i a sobre no tenen un calendari gaire exigent per fallar dues vegades. Amb tot, Setién tira de tòpic i mira de centrar-se en el que només ell pot controlar: "Hem de pensar en guanyar tots els partits i deixar una bona imatge. I si no pot ser en aquesta competició, que com a mínim ens serveixi per a la següent [la Champions de butxaca prevista per a l'agost]".

Malgrat les poques opcions de cara a la Lliga, arriba el Barça al derbi amb una altra cara després de firmar a Vila-real el millor partit de l'era Setién. Aquest fet, sumat als elogis a la seva tasca que Bartomeu va fer ahir en dues entrevistes a RAC1 i Catalunya Ràdio, va portar el santanderí a treure una mica de pit amb el joc del seu equip independentment dels resultats, que no han sigut els millors. Fins i tot va fer servir un to amarg amb la premsa, amb la qual encara no s'ha retrobat en persona després del confinament. "Hem fet moltes coses bé. Ho recalco perquè sé que a vosaltres [els periodistes] només us val el resultat, que és el que compta en aquest circ, però a mi no em convencereu per dir que l'equip ha estat malament", va etzibar, disconforme amb les crítiques posteriors als empats contra el Sevilla, el Celta i l'Atlètic de Madrid, tres resultats que, d'altra banda, han permès al Madrid recuperar el liderat.

De cara a l'enfrontament contra l'Espanyol, Setién continuarà sense poder comptar amb Umtiti, De Jong i Júnior per lesió, però confia en mantenir el bon rendiment que van exhibir Messi, Suárez i Griezmann en l'últim partit gràcies al sistema 4-3-1-2 que situa l'argentí per darrere de dues referències i entrega les bandes a les pujades dels laterals. Així, més enllà d'alguna rotació per no carregar gaire les cames d'algun futbolista, tot apunta que l'entrenador del Barça mantindrà el pla de Vila-real al derbi amb intenció de continuar alimentant el seu crèdit fins a la tornada de la Champions i qui sap si a l'espera de dues errades del Madrid en quatre jornades.

"Ens queda una mínima possibilitat, mínima, però hem de defensar aquest escut fins al final. Hem d’acabar com es mereix el club, la seva història i l’afició. És dels moments més tristos, però lluitarem i després ja tindrem temps de parlar. Ara hem de lluitar per l’escut i per la nostra afició. Cal remar molt i aixecar-se", ha dit Rufete.