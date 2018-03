Comença l'última aturada de seleccions abans del Mundial

El Barça aparca la seva temporada durant l'última aturada de seleccions internacionals abans de la disputa del Mundial de Rússia 2018. Ernesto Valverde treballa aquests dies amb un grup molt reduït d'efectius del primer equip. El gruix de jugadors es preparen per afrontar aquest cap de setmana un enfrontament amistós:

Espanya visita Düsseldorf

La selecció espanyola es veurà les cares aquest divendres contra l'Alemanya (20.45h, Telecinco). El grup que dirigeix Julen Lopetegui intentarà afiançar les bones sensacions que van mostrar durant la fase de classificació davant la vigent campiona Mundial. Hi haurà xoc de blaugranes sobre la gespa de Düsseldorf: Jordi Alba, Andrés Iniesta, Gerard Piqué i Marc-André Ter Stegen.

Messi vol brillar a Manchester

L'Argentina de Leo Messi i Jorge Sampaoli intentarà superar aquesta tarda Itàlia a l'Etihad Stadium de Manchester (20.45h). Al costat de l'exculer Javier Mascherano, el crac de Rosario vol començar a liderar el combinat sud-americà de cara al torneig d'aquest estiu. L'objectiu de l'equip és repetir presència a la final.

El Brasil i els futurs amfitrions

Paulinho i Coutinho han viatjat fins a Moscou per jugar contra Rússia a l'estadi de Luzhnikí (17.00h). Els dos migcampistes del Barça d'Ernesto Valverde són pilars fonamentals dels esquemes del tècnic Tite. Serà un test per viure l'escenari que es viurà aquest estiu durant el Mundial que organitzen els russos.

Yerry Mina contra els francesos

El França-Colòmbia d'aquest divendres és un altre dels partits amb presència blaugrana a les dues bandes del camp. Per un costat, Yerry Mina tornarà a disputar minuts després de debutar setmanes enrere com a titular amb el Barça contra el Getafe. Lucas Digne, Samuel Umtiti i Osumane Dembélé defensaran la samarreta de 'les bleus'.

L'Uruguai juga a la Xina

Luis Suárez torna a la selecció de l'Uruguai per disputar la China Cup, un torneig de format 'final four'. La primera semifinal enfrontarà l'equip sud-americà i la República Txeca (12.35h). La Xina i la Gal·les de Gareth Bale buscaran classificar-se per a la final a l'altre partit d'aquesta primera fase.

La campiona continental contra l'Egipte

La selecció de Portugal també disputarà un partit aquest divendres. Ho farà contra el combinat d'Egipte a l'estadi Letzigrund de Zuric, Suïssa. Cristiano Ronaldo es posarà el braçalet de capità i el migcampista blaugrana André Gomes tornarà a assumir el seu habitual rol protagonista amb l'equip nacional.

L'Holanda contra l'Anglaterra

Ronald Koeman s'estrena aquest divendres (20.45h) al capdavant de la selecció d'Holanda en l'amistós contra l'Anglaterra. L'exjugador comptarà amb el porter del Barça Jasper Cillessen, que serà titular al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam.

Rakitic visita Miami

La Croàcia d'Ivan Rakitic, Luka Modric i Mateo Kovačić tanquen la jornada de partits amistosos d'aquest cap de setmana als Estats Units. El conjunt balcànic s'enfronta aquesta propera matinada (1.00h) al Perú sobre la gespa del Hard Rock Stadium.