Derrota de l'Espanyol femení contra l'Albacete (2-4)

L'Espanyol femení ha perdut aquest dijous contra la Fundació Albacete (2-4). Les blanc-i-blaves han sumat la segona derrota consecutiva contra un rival molt encertat de cara a porteria. Ara les periquites són onzenes, amb 13 punts.

Les visitants s'han avançat en el marcador ben aviat amb un gol de Sofi, que ha aprofitat una jugada d'estratègia que les de Joan Bacardit no han defensat bé per obrir el marcador. L'Espanyol ha passat a l'atac i, tot i disposar d'opcions per empatar, han vist com l'Albacete ampliava l'avantatge amb un gol de Redondo.

Després del descans, Paula Navarro ha escurçat distàncies (47'), però mentre buscaven l'empat, les jugadores de Bacardit han vist com el col·legiat els xiulava un penal en contra. Sara Navarro ha aconseguit l'1-3. Carmen, al minut 83, ha sentenciat el partit a favor de les visitants. Paula Moreno, a les acaballes, just després que expulsessin la visitant Sofi per doble groga, ha marcat el 2-4 final.

Diumenge l'Espanyol visita el camp de l'Atlètic de Madrid, el segon classificat.