Dues eliminacions en sis dies fan aflorar les misèries del Madrid

Zinedine Zidane seguirà sent entrenador del Reial Madrid després del drama de la Copa del Rei, competició de la qual l'equip blanc va ser eliminat dimecres. L'Alcoià, un modest rival de Segona B, va fer sortir a la llum les misèries del vigent campió de la Lliga. L'entrenador francès, que es va reunir amb els seus jugadors per demanar-los que oblidin el passat i se centrin en el que queda de temporada, seurà aquest cap de setmana a la banqueta de Mendizorrotza.

El Madrid no estudia destituir Zidane i tampoc espera la dimissió del tècnic francès. La preocupació a la directiva presidida per Florentino Pérez va condicionar el dia a la segona eliminació en tan sols sis dies, però el club no preveu prendre mesures a curt termini. Després de caure derrotat a les semifinals de la Supercopa d'Espanya, el Madrid també va ser eliminat de la Copa del Rei.

La situació econòmica que viu el club per la pandèmia i l'estat del mercat d'entrenadors se sumen a la manca d'intenció del Reial Madrid de canviar d'entrenador a meitat de temporada. Si no hi ha eliminació europea en els vuitens de final de la Lliga de Campions contra l'Atalanta italià, serà a final de curs quan es faci balanç de Zidane per prendre una decisió de cara a la següent campanya. El tècnic francès va acudir hores després de l'eliminació davant l'Alcoià a la ciutat esportiva del Reial Madrid i abans de l'entrenament va protagonitzar una curta xerrada de cinc minuts davant les cares llargues de tots els seus futbolistes. En plena crisi de resultats, amb un sol triomf en els cinc últims partits i dues eliminacions, Zidane va demanar unitat per superar el mal moment i esforç per tornar a signar una ratxa de victòries que tornin les esperances en la temporada. "Tots podem donar una miqueta més", va dir.

La mala planificació, el canvi d'estil de joc, el fracàs en la seva aposta per Jovic, la gestió dels jugadors joves i la falta de solucions tàctiques són alguns dels retrets que els principals analistes li fan a Zidane. "Jo soc l'entrenador, la responsabilitat és meva i l'assumiré com sempre", va dir l'entrenador. Els diaris editats a Madrid van qualificar l'eliminació de "vergonya". El tècnic francès se'n va defensar. "Això és el futbol, són coses difícils perquè és un Segona B i havíem de guanyar el partit, però al final no ho vam aconseguir. No és una vergonya, són coses que passen en la carrera d'un futbolista. Assumeixo la responsabilitat totalment i seguirem treballant. No ens tornarem bojos", va resumir. El noruec Martin Odegaard no va entrenar-se amb la resta de la plantilla en un matí de cares serioses amb l'absència de Sergio Ramos i la tornada al grup de Dani Carvajal.

Un torneig ple de sorpreses

L'eliminació del Madrid no va ser la primera sorpresa d'aquesta edició de la Copa del Rei ja que l'Atlètic de Madrid va ser superat fa uns dies pel Cornellà. El Navalcarnero, que va deixar fora del torneig l'Eibar, va protagonitzar un altre dels resultats inesperats. El format a partit únic ha multiplicat les possibilitats dels equips amb menys recursos.