L’Eibar, una pedra a la sabata del Girona

Des que el Girona es va estrenar a Primera, aquell irrepetible 19 d'agost del 2017, només hi ha tres equips que l'hagin guanyat sempre: el Sevilla (0-1 i 1-0), el València (2-1 i 0-1) i un Eibar (4-1 i 1-4) amb qui es retroba a Montilivi amb set de venjança (13 h, BeIN LaLiga). Els blanc-i-vermells i els guipuscoans, separats per dos punts, estan negats les últimes setmanes, tot i que és massa aviat per parlar d'urgències. El Girona, després d'una arrencada prodigiosa, fa tres partits que no guanya, mentre que l'Eibar suma dues derrotes consecutives i encara no sap què és lligar els tres punts lluny d'Ipurua. Tampoc és que els gironins estiguin per tirar coets quan juguen al costat dels seus, perquè només han guanyat un dels quatre partits disputats. La imatge és bona i Eusebio està tranquil i satisfet, però avui, si perden, es veuran superats pel seu rival i al davant tindran 17 dies sense futbol, fruit de la segona aturada del campionat pels partits de seleccions. "Segur que hi ha un punt més de motivació, pels precedents, però el fet de guanyar ja és prou motiu per sortir endollats. Qualsevol repte personal és benvingut. M'he fixat en la proposta de Mendilibar i tinc clar què necessitem per superar-los, però no agafo com a referència els partits del passat" deia el tècnic del Girona, que continuava: "L'Eibar fa uns anys que demostra el que és, jugant de la mateixa manera et fa sentir incòmode. Mendibilar fa molt temps que hi treballa i ho tenen automatitzat, són regulars i saben aprofitar-se de quan el rival no està a l'altura. Espero el millor Eibar, un equip eficaç, i ho haurem de fer tot molt bé. Si ho fem, tindrem moltes opcions de guanyar. La mentalitat hi farà molt, això ja es dona per descomptat. La clau serà ser eficaços i saber generar-los problemes".

Per primera vegada aquest curs Eusebio ha disposat de tota la plantilla, tot i que Planas i Mojica no han pogut fer l'entrenament sencer. Ells dos i Ramalho continuen fora de la llista de convocats, tal com ha passat les últimes dues jornades. El val·lisoletà rumia si és millor agafar-se al 3-5-2 que tothom coneix o si recupera el 4-3-3 que va escollir a l'inici del campionat. La idea, sigui el dibuix que sigui, és la mateixa: ser protagonista i anar a buscar el partit. "Estic satisfet de les estones que hem tingut el control del partit, però ens falta generar més perill quan el rival ens sotmet. És evident que hem de millorar i necessitem poder saltar d'un sistema a l'altre sense ressentir-nos-en. Volem ser un equip madur, segur i sòlid, que se sàpiga moure segons els diferents condicionants que presenti cada partit. Aquesta també és una manera de ser dominadors i tot dependrà de les nostres necessitats". Abraçat a les rotacions perquè els tres partits en vuit dies així ho van exigir, el Girona podria recuperar el que ara mateix és l'onze de gala: Bounou; Alcalá, Bernardo, Juanpe; Pedro Porro, Aday; Douglas Luiz, Àlex Granell; Borja García; Portu i Stuani. Si finalment l'aposta passa pel 4-3-3, Alcalá té tots els números per ser el gran sacrificat, i Aleix Garcia o Pere Pons podrien tenir un lloc al mig del camp.

Festa per als més petits

Crític amb el sobtat canvi d'esquema al descans d'Osca i el posterior descontrol i pèrdua de dos punts, Eusebio està satisfet amb la resposta del Girona en aquestes primeres set jornades de Lliga, en què suma nou punts. "Vam marxar d'Osca amb la sensació d'haver pogut aconseguir la victòria si les circumstàncies haguessin estat diferents. La meva idea exigia un efecte amb el canvi de dibuix, però no va funcionar. Volíem controlar tenint un central més, i vam passar a perdre el control i la pilota. Sempre penses que podries haver fet millor les coses i tenir més punts, som ambiciosos. Però estic content amb el comportament i les sensacions del grup, això és el més important. Tot just estem començant però competim bé i tenim opcions de guanyar a cada partit".

Mendilibar, que no passa pel seu millor moment i ha vist com a l'estiu va marxar la columna vertebral que els va dur a la novena posició –empatat a punts amb els gironins, desens–, ha deixat fora de la llista Pedro León i Gonzalo Escalante, per lesió, i Marc Cardona, Pablo Hervías i Jordi Calavera per decisió tècnica. Montilivi espera continuar amb les bones entrades registrades fins ara, en què la mitjana d'espectadors supera els 10.000 per partit. Aprofitant l'horari matinal, el Girona ha preparat una Fan Zone per als més petits amb l'objectiu de gaudir del partit en família, on els socis poden adquirir entrades a 5 euros per als menors de 12 anys. Des de les 10 del matí l'avinguda de l'estadi farà el goig que ha fet aquests últims anys en què la canalla té els seus ídols al costat de casa.