Enrique Martín, nou entrenador del Nàstic de Tarragona

El Gimnàstic de Tarragona incorpora el tècnic Enrique Martín fins al final de la temporada. El tècnic navarrès arriba per substituir Jose Antonio Gordillo, destituït aquest cap de setmana després d'una nova derrota dels tarragonins, cuers de la Segona Divisió. Aquest dimecres, Martín dirigirà el seu primer entrenament com a tècnic grana.

Enrique Martín arriba a Tarragona després de dirigir la temporada passada l’Albacete Balompié, amb qui va aconseguir la permanència a Segona, després d’un mal inici de campionat. Anteriorment, va estar al capdavant del CA Osasuna. La temporada 2014/2015 va arribar a principis del mes de maig, aconseguint l’objectiu de continuar a la lliga professional, i la 2015/2016 va aconseguir l’ascens a LaLiga Santander després de quedar sisè classificat i superar el Nàstic i el Girona FC a la promoció.

En la trajectòria professional de Martín hi destaquen nombrosos equips de la categoria de plata com el CD Numancia, CD Xerez, Terrassa FC i CD Leganés; així com el filial del CA Osasuna, a Segona Divisió B, sis temporades. Anteriorment, en la seva etapa com a jugador, sempre va estar vinculat al conjunt navarrès.