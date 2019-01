L'Espanyol se li ennuega al Barça el dia de Reis

La mossegada amb premi ha sigut per a l'Espanyol, que, com qui enganxa el rei al tortell, s'ha endut un punt valuosíssim en el derbi disputat aquest dia de Reis a Sant Joan Despí. En canvi, la fava li ha tocat al Barça, que amb el 0-0 es deixa dos punts que el distancien a quatre de l'Atlètic de Madrid, que dissabte havia guanyat per 3-0 l'Athletic Club. A més, el Llevant, que ha derrotat 0-1 al Fundación a Albacete, s'acosta a tres punts.

La por de veure les matalasseres allunyar-se a la classificació i sentir l'alè de les granotes ha afegit nervis als minuts finals d'un derbi intens i emocionant. Al minut 70, Vicky Losada ha tingut a les botes el gol de la victòria, però el seu penal ha anat al pal. L'àrbitre havia castigat l'Espanyol per mans d'Inés Juan dins de l'àrea.

Sortir vives del llançament des dels onze metres ha acabat de donar energia a l'Espanyol per defensar-se amb més ungles i més dents. L'exercici de resistència blanc-i-blava ha sigut majúscul, aferrades a un empat que el mantindrà tres punts per sobre del descens. La victòria de l'Sporting de Huelva davant del Sevilla marca en 13 els punts de salvació i les periquites en sumen ara 16.

L'entrada de Mariona Caldentey i Kheira Hamraoui ha afegit dinamisme al carril central i ha acabat de desbocar Aitana Bonmatí per la dreta. L'Espanyol havia de treure pilotes de l'àrea i quan Fran Sánchez ha arriscat amb dues extrems per fer de laterals (Candela Andújar i Andressa Alves), la càrrega encara ha sigut més gran. Però l'equip de Joan Bacardit, que ha vist com Mariajo Pons salvava un últim remat d'Alexia Putellas (en el rebot, Mariona Caldentey ha enviat el seu xut al pal), fins i tot hauria pogut endur-se el triomf si Ainhoa Marín, al minut 87, no hagués definit centrat el seu mà a mà davant de Sandra Paños.

Al final, el 0-0 satisfà molt l'Espanyol i trenca la bona ratxa amb què el Barça havia tancat el 2018.