Eusebio Sacristán: “Aquest empat ens servirà per recordar que tot costa molt”

“Si fem un còmput global, és per estar satisfets de tot el que hem fet fins ara. Esclar que volem més, i marxem amb la sensació que en els últims partits hem perdut efectivitat, però continuem lluitant. Avui hem treballat molt i aquest empat ens servirà per recordar que tot costa molt”, ha valorat Eusebio, que veu com el seu Girona només ha sumat dos punts dels últims 12. “Amb el 0-1, ens ha entrat una mica el desànim però ens hem sobreposat. Hem de mantenir-nos en el mateix camí, tots junts. L’empat ens reforça anímicament perquè, tal com estava anant, podia haver estat pitjor. Em quedo amb la reacció del col·lectiu, sense dubte”. El tècnic val·lisoletà ha admès no estar preocupat amb els xiulets que s’han escoltat a Montilivi, especialment quan ha canviat Pedro Porro i Aleix Garcia. “L’afició es pot expressar com vulgui a cada moment, ho respecto. Però més que xiulets en si, crec que han mostrat el seu desànim perquè no ens sortia res. Com més units estiguem tots plegats, serà molt millor”.

Amb tot perdut, Eusebio ha canviat el sistema, i ha trobat el premi de l’empat. “Hem intentat sacsejar una mica el partit, omplint el mig del camp amb la variant de l’Àlex Granell al doble pivot. No estàvem aconseguint dominar i, a partir d’allà, hem intentat tenir més el control i acumular gent a les bandes. I ha arribat el gol, perquè l’estàvem buscant”, assegura, reiterant que no s’esperava que el Getafe s’avancés: “Habitualment generem ocasions i avui l’escenari ha variat; ha estat el Getafe qui ha marcat i a nosaltres no ens entrava res. Però els hem posat en problemes, i amb això ens quedem”. Eusebio també ha dit que ha escollit Bounou, “perquè si va sortir de l’onze, és per una lesió”.

El Girona reforçarà la plantilla durant l’hivern. “Estem analitzant el mercat per mirar si trobem alguna cosa que millori el que ja tenim, però estic content amb el rendiment de tots els integrants de la plantilla, i també del Peralada. La mentalitat i l’esperit competitiu del grup és bàrbar, afrontem els partits d’una manera perfecta”, continua Eusebio, que ho ha repetit quan li han insistit: “No entenc que facin falta grans canvis però sí que en certes posicions hem de pensar si realment cal fer un esforç. Amb més efectius, estic segur que serem més forts”.