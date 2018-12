La Federació Basca de Futbol sol·licitarà la seva internacionalització

La Federació Basca de Futbol sol·licitarà l'oficialitat internacional després que la seva assemblea general hagi donat llum verda a la iniciativa aquesta tarda. La voluntat de la federació és demanar la integració directa a la FIFA i la UEFA i, a efectes pràctics, ser reconeguda com a ens futbolístic amb poders propis. Segons ha informat la FVF, la votació s'ha tancat amb 43 vots per al 'sí', 0 per al 'no' i una abstenció.