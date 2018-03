La fiscalia demana cinc anys de presó per a Xabi Alonso per tres delictes fiscals

La Fiscalia de Madrid ha sol·licitat aquest dimecres cinc anys de presó per a l'exjugador del Madrid Xabi Alonso per haver comès presumptament tres delictes contra la hisenda pública durant els anys 2010 a 2012.

A banda de demanar aquesta pena de presó per a l'exjugador del Madrid, també reclama els mateixos anys de presó per a l'assessor fiscal Ivan Zaldúa i per a l'administrador de la societat Kardazli Comercio Serviços de Consultaoría e Investimentos LDA, Ignasi Maestre. A tots ells també els exigeix el pagament d'una multa de 4 milions i, en concepte de responsabilitat civil, els demana que paguin els 2.032.845 euros que el jugador va defraudar (2 milions), afegint-hi els interessos.

La setmana passada, Hisenda va demanar vuit anys de presó per a l'ex del Madrid.