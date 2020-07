Javier Tebas, president de la Lliga, es veu amb forces per seguir. Una setmana després que se celebrés l’última jornada de Segona Divisió, que va acabar sense que es pogués disputar el partit entre el Deportivo de la Corunya i el Fuenlabrada, el mandatari va defensar la seva gestió. “El que m’he plantejat és una reflexió sobre la conducta d’algunes persones i clubs, però no m’he plantejat la dimissió. La dimissió me la plantejaré si veig que no tinc el suport de la majoria dels clubs”, va dir Tebas, que va lluir una mascareta amb la bandera espanyola. “Vaig actuar com havia d’actuar. És la Lliga la que decideix des del moment en què surt un positiu els passos sobre com cal actuar d’acord amb el protocol. Qui decideix a les dotze de la nit que cal fer PCRs dilluns al matí a tota l’expedició del Fuenlabrada, que ja havia donat negatiu, i que l’expedició continués vaig ser jo personalment”, va confirmar.

“No m’he d’amagar. El que no es pot és intentar canviar els fets, imputar... Si li han de tallar el cap a algú és a mi, no al Fuenlabrada. Jo crec que vaig actuar com havia d’actuar”, va insistir. Tebas va ser preguntat sobre si creu que hi ha interès d’algun sector per forçar-lo a abandonar el seu càrrec. “No ho puc saber. Ja estic acostumat malauradament a aquestes situacions amb els anys que porto de president. Quan hi ha una oportunitat van a la cacera, però porten molts anys i encara no m’han caçat”, va resumir.

Propostes molt diferents

El Fuenlabrada va rebaixar de 28 a 26 el nombre de casos positius per coronavirus a la plantilla i el cos tècnic, fet que va provocar l’ajornament del seu partit contra el Deportivo de la Corunya, corresponent a l’última jornada de Segona Divisió. Cada club afectat proposa un full de ruta diferent. El Rayo Vallecano va sol·licitar al Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) la suspensió de la 42a jornada, ja que la considera “adulterada”. El club madrileny demana que si no es pot jugar el partit entre el Deportivo i el Fuenlabrada se celebri una eliminatòria prèvia contra l’Elx amb la sisena plaça de la classificació. L’Extremadura, per la seva banda, demana una competició sense descensos. És a dir, amb 26 equips.

Els dos clubs que van baixar en l’última jornada, el Deportivo i el Numància, continuen pressionant la Lliga perquè entenen que el que s’hauria de fer és repetir l’última jornada al complet i, si no es pot, apostar per una competició amb 24 equips. L’expresident del Deportivo, Augusto César Lendoiro, va acusar la Lliga i la Federació Espanyola de Futbol de vulnerar la norma que obliga a disputar les dues últimes jornades en horari unificat.

A l’espera de conèixer notícies sobre el seu play-off d’ascens a Primera, el Girona va fer públiques les condicions dels abonaments de la pròxima temporada. El club de Montilivi ha congelat els preus tant per al possible ascens a Primera Divisió (es mantindrien els preus de la temporada 18/19) com en cas de no aconseguir-lo (es mantindrien els preus de l’actual temporada 19/20). El procés de renovació es va activar amb la presentació de les condicions, que inclouen un cobrament del 50% del preu de l’abonament un cop finalitzi l’actual competició i seguint els preus marcats, que per als abonats adults van dels 100 als 450 euros a Segona Divisió i entre els 290 i els 650 euros en el cas de l’ascens a la màxima categoria estatal.