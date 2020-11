Luis Enrique es juga el crèdit contra Alemanya

Aquest dimarts a partir de les 20.45 (La1) Espanya rep al Ramón Sánchez Pizjuán (Sevilla) la quatre vegades campiona del món, Alemanya, en l'última jornada de la fase de grups de la Lliga de les Nacions. Tot i ser un enfrontament molt advers, els de Luis Enrique estan obligats a aconseguir els 3 punts si no volen generar un nou fracàs en la segona edició d'aquest nou torneig. La roja es troba entre l'espasa i la paret per no haver fet els deures amb antelació. En les últimes dues jornades l'equip queia estrepitosament a Ucraïna per 1 a 0 i empatava a 1 a Suïssa després dels dos penals errats pel capità Sergio Ramos. Amb això sumen 1 punt dels últims 6 disputats, cosa que els ha impedit arribar al partit de Sevilla classificats matemàticament.

Les dues ensopegades recents han situat al centre de la diana de les crítiques Luís Enrique, que afronta la tercera temporada com a seleccionador des que va signar després del Mundial de Rússia del 2018. Des d'aleshores, poques alegries hi ha hagut al voltant del seu equip tot i els molts jugadors que hi han passat. Una varietat de futbolistes que no acaba per definir un grup de garanties i de resultats fiables i que fa dubtar de la regularitat dels homes que convoca l'extècnic culer. Enfront seu, una Alemanya en una situació molt similar. Una campiona del món que s'ha enfonsat després de coronar-se al Brasil i que també té el seu seleccionador en el punt de mira de l'afició. Els de Löw només han assolit la victòria en els dos enfrontaments contra els ucraïnesos. La resta de jornades tot han sigut empats. L'anada (1-1) i la tornada (3-3) amb els suïssos, i el debut de la competició contra el combinat espanyol (1-1).

Al partit de Sevilla hi ha en joc la primera plaça del grup amb el premi de la classificació per a la final a 4 de la Lliga de les Nacions. Els alemanys parteixen com a líders de grup (9 punts) i ja els val l'empat per deixar fora la roja (8). Tot i l'avantatge, Joachim Löw es mostra prudent de cara al matx: "La selecció espanyola és un rival molt dur. Defensen molt bé i tenen moltes alternatives ofensivament". El veterà tècnic de la Mannschaft també ha defensat el tècnic asturià, amb qui es veurà les cares a la banqueta del Ramón Sánchez Pizjuán. "Luis Enrique té les idees molt clares, sap a què vol jugar. Ha guanyat molts títols. No té gaire experiència com a seleccionador, però estic segur de què ho farà molt bé", confessava Löw. L'exentrenador blaugrana s'ha defensat dels últims mals resultats: "L'equip ha merescut molt més en cada partit. Segons la meva opinió els resultats no arriben. De rumors i de polèmica sempre n'hi haurà. Deixo les portes obertes a qui no pugui suportar la pressió, però no ho crec". Luis Enrique també feia referència a la lesió de Busquets i elogiava el seu compromís. "Estic content que la lesió de Busquets sigui lleu, però demà [dimarts] no estarà a la meva disposició. Li hem donat la llibertat d'anar-se'n amb la família i ha decidit quedar-se. Indica de quina pasta està fet i el bon ambient que hi ha al grup", declarava sobre el migcentre del Barça.