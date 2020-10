El Madrid s'adorm i es deixa guanyar pel Cadis (0-1)

El Cadis ha dona la sorpresa de la jornada i ha aconseguit la victòria (0-1) al camp del Reial Madrid. Els andalusos, amb una primera meitat extraordinària, s'han beneficiat de l'apatia dels jugadors del Madrid per sumar els tres punts. N'han tingut prou amb una diana de Lozano per guanyar i fer que els de Zidane encaixin la primera derrota a la Lliga.

Al Cadis no li ha passat el que li passa a gairebé qualsevol equip petit que juga contra un gran i perdona a la primera part: que en paga les conseqüències. Els andalusos, que aquest any retornaven a Primera, han fet una primera part brillant on tan sols els ha faltat punteria davant de Courtois. L'exhibició ha sigut tan espectacular que en el primer quart d'hora de joc han disposat de cinc oportunitats clares per marcar.

Ha estat a la sisena, que ha arribat el gol. Una acció molt mal defensada del Madrid que ha acabat amb una vaselina de Lozano. Álvaro Negredo ha habilitat el jugador hondureny, que ha quedat sol davant Courtois i no ha perdonat, aixecant la pilota.

Amb el gol, el Cadis ha fet un pas enrere tot i que ha seguit portant la iniciativa. El cas és que el Madrid ha respirat una mica més tranquil, tot i que sense crear perill real a la porteria rival. Al contrari, abans del descans els visitants haurien pogut ampliar l'avantatge amb un parell d'arribades perilloses.

Ramos, perdonat

Els blancs -que en aquest duel vestien de color rosa-, han pogut perdre Sergio Ramos a la primera meitat. El central i capità s'ha jugat l'expulsió en dues jugades al límit. La primera, un cop de genoll a l'esquena que l'àrbitre ha interpretat com a falta del jugador del Cadis -de Lozano, que precisament s'ha lesionat en aquesta acció-. I, després, ha etzibat una puntada al genoll que l'àrbitre tan sols ha castigat amb groga. Al descans, Zidane l'ha substituït.

No ha estat l'únic canvi de l'entrenador del Reial Madrid, que ha fet una revolució al descans amb quatre substitucions. Un intent de sacsejar el partit que no ha donat l'efecte volgut. El Madrid ha millorat, però no prou per capgirar la dinàmica d'un enfrontament on el Cadis se sentia d'allò més còmode.

Els blancs, això sí, han pogut marcar en els últims quinze minuts. El Cadis ha fet un pas enrere, conservador, i el Madrid ho ha aprofitat per generar les millors ocasions. Un gol (ben) anul·lat de Valverde per fora de joc previ i una rematada al travesser.