El Madrid agafa aire amb una golejada a Mestalla (1-4)

El Reial Madrid ha tornat a sumar tres punts a la Lliga Santander en la seva visita a Mestalla (1-3). El conjunt de Zinedine Zidane ha agafat aire després de l'eliminació de la Copa del Rei i ha evitat, de retruc, un incendi que podria haver acabat amb els blancs ocupant la cinquena posició de la classificació. L'equip ha sabut aquesta tarda fer el seu futbol directe, no dominant. El València estat millor amb la pilota als peus. La seva manca d'encert, però, els ha condemnat. És molt complicat dominar el Madrid si no veus porteria.

Després d'un parell d'arribades, els locals han encaixat el primer gol de penal. Cristiano Ronaldo ha transformat una falta de Martín Montoya a l'àrea per tallar una gran acció de transició. Geoffrey Kondogbia ha pogut empatar minuts després, però Keylor Navas ha aturat el seu xut llunyà amb una bona estirada. L'ha tornat a tenir el migcampista francès abans d'arribar al descans. Sol, no ha pogut impactar bé la pilota amb la cama dreta, la menys bona, quan estava sol a uns metres de la línia d egol. El conjunt de Marcelino ha perdonat i el Madrid ho ha aprofitat per ampliar l'avantatge. Ronaldo ha repetit la fórmula anterior amb gol de pena màxima per acció de l'exblaugrana Montoya.

Els de Mestalla han despertat després del descans. El gol de Santi Mina a la represa ha obert el partit, fent que els visitants fessin una passa enrere. És la història d'aquest Madrid i el seu desgast a les segones parts. El València ho ha aprofitat per fer un setge a la porteria de Navas. En el moment més delicat, Marcelo i Kroos han arrodonit la golejada.