El projecte milionari del PSG torna a ser escombrat de la Champions

El propietari del PSG, el xeic Nasser Ghanim Al-Khelaïfi, ha aportat una pila de milions al club parisenc per guanyar la Lliga de Campions, el títol de més prestigi del futbol europeu. Però una temporada rere l’altra veu com tots els seus esforços econòmics es queden sense recompensa a les primeres de canvi a la Champions. Un any més, va tornar a caure als vuitens de final. Ahir el PSG afrontava la tornada amb un 0-2 de l’anada a Old Trafford i davant d’un Manchester United ple de baixes i que va haver de completar la seva convocatòria amb diversos jugadors del filial. El conjunt d’Ole Gunnar Solskjær ho tenia tot en contra ahir al Parc dels Prínceps, però dues esgarrapades de Lukaku (precedides d’errors del PSG) i un gol de penal de Rashford al temps d’afegit van donar una victòria que quedarà per als annals de la història (1-3).

Si fa dues temporades el Barça li va remuntar un 4-0 a París amb un 6-1 al Camp Nou, ahir el Manchester United li va aplicar un nou correctiu a casa seva, al Parc dels Prínceps, davant de la seva gent, on més mal fa. També davant de Neymar, que va veure la desfeta del seu equip des de la grada, ja que està lesionat, i va viure en directe com el seu equip es quedava amb un pam de nas davant d’un Manchester United que es va dedicar a viure dels errors del PSG i de la inoperància del conjunt francès. Neymar va marxar a París fa dos estius per liderar un gran projecte que havia de ser guanyador no només a França, sinó a Europa, i porta dues temporades consecutives veient com el seu equip cau als vuitens (la temporada passada, contra el Reial Madrid). “És una llàstima, és una llàstima”, repetia una vegada i una altra el capità Thiago Silva encara damunt la gespa després del partit.

Dos errors donen vida al United

Malgrat que l’eliminatòria semblava morta, tot just començar el partit va cobrar vida perquè poc després del primer minut Kehrer va cometre una errada greu que va acabar amb un regal per a Lukaku, que va retallar el porter Buffon i va fer el primer del Manchester United. El PSG no va tardar a reaccionar i Mbappé va fer una passada de la mort que va aprofitar Juan Bernat poc després dels deu minuts de partit. L’exjugador del València va tenir el segon pocs minuts després, però va topar amb el porter De Gea. Amb l’empat, el PSG dominava, però Rashford es va inventar un xut llunyà que Buffon, que hauria pogut fer alguna cosa més, va rebutjar i Lukaku va estar atent per fer l’1-2.

A la segona part el PSG va seguir dominant mentre que el United es va dedicar a defensar-se amb un onze ple de baixes (fins a onze lesionats té Ole Gunnar Solskjær) i que va donar entrada a dos jugadors de 18 anys que van debutar amb l’equip anglès. Al final, ja en l’afegit, un xut de Dalot va topar en el braç de Kimpembe i el VAR va indicar a l’àrbitre que era penal. Rashford va enviar la pilota a l’escaire i va desfermar la bogeria.

En l’altre partit d’ahir, el Porto va guanyar 3-1 el Roma a la pròrroga i també serà als quarts de final.