Els tècnics del ministeri d'Hisenda diuen que la multa a Cristiano peca de benevolència i és més petita que la de Messi

Els tècnics del ministeri d'Hisenda (Gestha) creuen que la multa imposada aquest dimarts al jugador del Juventus de Torí Cristiano Ronaldo peca d'excés de benevolència perquè redueix la quota defraudada, d'acord amb la denúncia inicial de la Fiscalia, per garantir que el futbolista no entri a la presó. D'aquesta manera, el portuguès ha estat sancionat amb una multa molt més petita que la imposada a Lionel Messi i el seu pare.

Ronaldo, que ha estat condemnat aquest dimarts a 23 mesos i 30 dies de presó –que no complirà– i a una multa de 18,8 milions d'euros per frau fiscal, reconeix els fets del qual se l'acusa, els quatre delictes fiscals comesos entre el 2010 i el 2014 amb què va eludir el pagament de 5,7 milions d'euros a Hisenda.

La sentència que condemna Cristiano com a "autor criminalment responsable" de quatre delictes contra la hisenda pública decreta la substitució de les penes de presó imposades per una multa de 360.000 euros, la qual cosa provoca la reducció d'entre un 16% i un 20% de les quotes defraudades del 2011 al 2013, i la del 2014 baixa fins als 568.479 euros, davant dels 8,5 milions que denunciava la Fiscalia.

Els tècnics del ministeri d'Hisenda consideren que davant d'un cas tan excepcional de frau fiscal, amb dos delictes fiscals i dos delictes més agreujats, l'import de les multes no hauria de baixar de l'import mínim que s'exposa en el Codi Penal, i que fins i tot podria haver aconseguit una quantitat superior, fins a un màxim de sis vegades la quota defraudada.

A més, asseguren que el jugador es va aprofitar del règim d'impatriats, derogat parcialment a partir del 2010 i conegut popularment com a 'llei Beckham', que ha permès que el jugador rebés dos privilegis. D'una banda, va poder optar fins al 2014 a tributar per l'impost de la renda de no residents al 24% el 2011 i al 24,75% del 2012 al 2014, en comptes del tipus marginal de l'IRPF, com hauria hagut de fer qualsevol altre resident espanyol.

De l'altra, va tributar únicament pels ingressos obtinguts o generats a Espanya, i no per les rendes estrangeres, a diferència del que hauria d'haver fet qualsevol resident espanyol –tributant l'IRPF per la seva renda mundial.

La situació és diferent de la que va haver de viure el jugador del Barça Leo Messi, que segons la seva renda i patrimoni mundial havia de tributar l'IRPF com a resident a Espanya, i "a causa del volum de rendes obtingudes, que estaven gravades en el tram superior de les escales al tipus marginal del 54,26% a Catalunya, les quotes defraudades dels tres delictes contra la hisenda pública van arribar als 4,1 milions en les declaracions de l'IRPF del 2007, 2008 i 2009".

Això prova la diferència del delicte fiscal de Ronaldo, que és molt més greu que el de Messi perquè la quantitat defraudada es triplica. Per tant, no s'han condemnant els cooperadors necessaris en els delictes comesos pel portuguès, mentre que al pare de l'argentí sí que se'l van imputar. Amb la reforma del codi penal del 2013, els tres delictes de Cristiano van ser qualificats com a agreujats en comparació amb els tres del jugador blaugrana.