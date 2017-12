Mourinho qüestiona el llaç groc que llueix Guardiola per defensar la llibertat dels presos polítics

Ja fa setmanes que Pep Guardiola llueix un llaç groc a l'abric o la jaqueta per demanar la llibertat dels presos polítics (els consellers Junqueras i Forn, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC i número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez). Tot i això, coincidint amb el derbi entre el Manchester City, l'equip que entrena el tècnic català, i el United, José Mourinho, el tècnic d'aquests últims, ha qüestionat que es pugui lluir aquest llaç groc al camp.

"Conec el Pep des de fa molts anys, i em sembla que sé el que sent sobre el seu país", ha dit el tècnic portuguès, que ha afegit: "No sé quines normes hi ha en el futbol, però si les regles ho permeten, és un ciutadà lliure per fer-ho". De seguida, però, Mourinho ha dit: "No estic segur que les regles permetin portar un missatge polític al terreny de joc. És el dubte que tinc. Em sembla que a mi no m'ho permetrien, això és el que penso", ha apuntat.