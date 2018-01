El Nàstic espera oblidar a Gijón la derrota contra el Reus

El Nàstic espera oblidar aquest diumenge (16.00 h) a El Molinón la gran decepció que va suposar la derrota en el derbi del passat cap de setmana contra el Reus Deportiu (1-2).

Els últims èxits del Nàstic lluny de casa l'han allunyat de la zona de descens, però un mal resultat tornaria a acostar-lo, per la qual cosa el triomf contra l'Sporting es converteix gairebé en una missió obligatòria per a l'equip que entrena Rodri. El tècnic grana no podrà comptar amb cinc futbolistes per lesió. Es tracta del central Mohammad Djetei, dels migcampistes Sergio Tejera i Eddy Silvestre, de l'extrem dret Jean Luc i del punta Uche.

Després de les queixes rebudes per part de l'afició pels plantejaments conservadors de l'entrenador, aquest podria apostar per dos davanters per buscar el triomf contra els asturians. D'aquesta manera, Álvaro Vázquez debutaria com a titular al costat de Manu Barreiro. El tècnic grana s'ha emportat dinou futbolistes, així que encara haurà de descartar un jugador per configurar la convocatòria.

L'Sporting percep la visita dels tarragonins com una doble amenaça: és el millor equip a domicili i arriba abans del derbi asturià, que centra l'atenció de l'afició i pot despistar els jugadors. De fet, al tècnic Rubén Baraja no li ha agradat, i així ho ha manifestat, que l'entorn blanc-i-vermell estigui més pendent del partit de la setmana que ve a Oviedo que del d'aquest diumenge contra el Nàstic i ha advertit sobre la perillositat de no estar-hi centrat, i més amb un rival amb la trajectòria que presenta l'equip català.