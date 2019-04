Neix Futbol SindiCat, el primer sindicat per a futbolistes catalans

Futbol SindiCat, el primer sindicat de futbol creat a Catalunya, ha iniciat oficialment la seva activitat aquest dimarts amb l'objectiu defensar els interessos dels futbolistes catalans –independentment del lloc on juguin– i d'altres que, encara que no ho siguin, desenvolupin la seva professió en territori català.

Aquest nou sindicat neix com a alternativa a l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) i al també recentment creat Futbolistes ON, que "no han fet ni una sola reivindicació basada en la realitat diferencial del futbol a Catalunya", segons precisa Futbol SindiCat en un comunicat.

La nova organització neix al marge de la Federació Catalana de Futbol (FCF), que considera que "actua sota els dictats de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF)" i que, per tant, ha acceptat la distribució de categories que aquesta du a terme i que considera "perjudicial per a la progressió dels futbolistes catalans".

En aquest sentit, Futbol SindiCat posa com a exemple la Tercera Divisió, "on ara mateix Catalunya té el mateix nombre d'equips que, per exemple, la Federació de la Rioja, i això condiciona les possibilitats d'ascens a la Segona B".

Entre els objectius del sindicat de futbolistes catalans hi ha treballar per "l'equiparació del futbol femení amb el masculí" i "defensar el dret fonamental que tenen els futbolistes a representar la selecció que vulguin".