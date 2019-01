El Peralada, l’as a la màniga del Girona per a la Copa

Fins a sis jugadors del Peralada -Suárez, Valery, Andzouana, Montes, Paik i Pachón- estan convocats per al partit d’anada dels vuitens de la Copa, en què el Girona s’enfronta a l’Atlètic (19.30 hores, BeIN Sports) sense Bounou, Juanpe, Stuani i Pedro Porro, per descans, i les baixes habituals. Eusebio Sacristán ha trobat en el filial la solució a les constants lesions i una plantilla poc nombrosa.

A l’espera de reforços, el Girona té només 21 futbolistes perquè Porro ha sabut aprofitar l’aparador per fer-se un nom. L’extremeny encapçala la llista de promeses que han tret el cap per Montilivi i fins i tot s’ha guanyat un lloc a la nòmina de Primera Divisió: Porro va renovar fins al 2023 l’endemà del seu debut a l’elit, a la primera jornada, i es va assegurar un contracte professional amb la desena de partits, el passat mes de novembre. “Que ens hagi sortit tan bé és un aspecte molt positiu, perquè amb la marxa de Maffeo necessitàvem cobrir la banda dreta. S’ha guanyat ser on és i tenir minuts, la seva mentalitat és fantàstica i el seu comportament és una alegria per a tothom”, valorava Eusebio. “És un somni fet realitat, estic molt content i agraeixo a tots els que m’han ajudat a ser al primer equip del Girona”, deia Porro, que ha entrat en totes les convocatòries de Lliga i ha jugat 1.385 minuts repartits en 16 partits. Fa poc més d’un any, Pablo Machín el va fer debutar a la Copa del Rei quan encara era juvenil. Ara Eusebio li dona descans quan arriben les eliminatòries, per no prendre mal.

540x280 Les xifres dels jugadors del Peralada amb el Girona Les xifres dels jugadors del Peralada amb el Girona

Qui compartia vestidor amb Porro al juvenil d’Àlex Marsal és Valery, que va debutar a la Lliga al desembre i ja ha participat en quatre duels, a més de dos de Copa, amb un total de 183 minuts. Instal·lat al carril esquerre, també ha renovat recentment fins al 2023 i tindrà fitxa del primer equip si juga un determinat nombre de minuts repartits en deu actuacions a la Lliga. Tant ell com Porro tenen 19 anys. “Ho està fent de meravella, però volem que aparegui en el moment que ho hagi de fer i no abans. Necessita passar un procés lògic d’adaptació i créixer sense córrer més del compte”, afegia Eusebio. L’últim noi en edat juvenil que ha entrat en una convocatòria de Lliga és Àlex Pachón, nascut l’any 2000, que repeteix a la Copa i s’afegeix a una llista global que completen Soni -que va debutar el curs passat-, Èric Montes -amb gol inclòs contra l’Alabès-, Andzouana -amb dues titularitats-, Paik i els porters José Aurelio Suárez i Marc Vito. Tots ells també han tingut minuts en amistosos, a més de Giorgi, Santi Bueno i Moha.

Onésimo fa d’enllaç

A principi de cada setmana, el Girona concreta les seves necessitats i les transmet al Peralada, que competeix al grup tercer de la Segona Divisió B i que entrena Chicho Pèlach. L’home que actua d’enllaç és Onésimo, el segon entrenador blanc-i-vermell. “S’encarrega que la comunicació sigui fluïda i constantment ens pregunta quin és l’estat de forma dels jugadors, el seu rendiment i les sensacions que transmeten”, explicava recentment Chicho al micròfon de TV3. “Sabem que entre tres i sis nanos s’entrenen tota la setmana amb el primer equip, i els que no entren a la convocatòria tornen amb nosaltres perquè puguin competir”. Tenint en compte que Porro va ser jugador del Peralada fins a la jornada dotze, el Girona pot presumir d’haver convocat en tots els seus partits oficials algun futbolista del seu segon equip.

“Tothom té molt clar el seu rol: la tasca primordial d’un filial és formar i els nois saben que ara els toca ajudar. Hem de focalitzar-ho bé, perquè són molt joves i tenen l’esperança d’arribar a dalt de tot”, explicava Chicho, orgullós de comprovar la magnífica resposta dels seus deixebles quan els toca afrontar el repte del primer equip. “Quan un noi en veu debutar un altre a Primera, entén que si continua treballant de valent pot arribar a tenir una oportunitat que li canviï la vida. Tenir exemples tangibles t’alimenta i et motiva. No volem treure jugadors per treure, sinó amb un sentit; desitgem que s’hi puguin quedar perquè estan preparats per fer-ho. És un petit triomf de tots”.