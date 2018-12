Important triomf del Reus Deportiu al camp de l'Alcorcón (0-1)

El Reus Deportiu ha aconseguit un important triomf al camp de l'Alcorcón (0-1), un dels equips de la zona alta de la taula. Els tres punts, si bé no permeten els roig-i-negres sortir de la zona baixa de la taula, sí que els permeten omplir-se de moral.

Els reusencs han aprofitat el penal que l'àrbitre els ha xiulat a favor en el primer temps després que Bellvís toqués la pilota amb la mà dins de l'àrea. El col·legiat ha expulsat el jugador de l'Alcorcón i Gus Ledes (minut 21), des del punt de penal, ha avançat els roig-i-negres en el marcador.

Els de Xavi Bartolo han defensat durant el segon temps l'avantatge, tot i que també han tingut les seves opcions per ampliar distàncies. Edgar Badia, tot i això, ha hagut de lluir-se en diverses ocasions per evitar l'empat de l'Alcorcón, que cercava porteria buscant un triomf que li permetés recuperar el liderat de la Segona Divisió.

Protesta pels impagaments

Els jugadors del Reus, que fa gairebé tres mesos que no cobren la nòmina, han denunciat la seva situació esportiva amb una protesta durant el partit contra l'Alcorcón: en el primer minut amb la pilota en joc s'han quedat immòbils i abraçats al centre del camp.

El Reus afronta aquest partit contra l'Alcorcón en una delicada situació esportiva perquè, a part de ser en zona de descens, no tenen notícies dels propietaris del club, que van prometre una solució al problema econòmic i de moment no s'hi han pronunciat.

Si el dia 10 de desembre no hi hagués moviment en els comptes bancaris dels futbolistes s'hauran complert tres mesos sense cobrar, per la qual cosa fins a dotze futbolistes de la primera plantilla quedarien lliures. Si s'arriba a aquesta situació extrema, l'equip podria fins i tot no acabar la temporada.

Per aquest motiu, en el primer minut del partit davant l'Alcorcón, a Santo Domingo, els jugadors del Reus han protestat sense jugar els primers seixanta segons des del xiulet inicial i s'han quedat abraçats al centre del camp mentre els futbolistes de l'Alcorcón, solidaris amb el rival, s'han limitat a passar-se la pilota sense superar el centre del camp.