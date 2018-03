El Reus visita el Rayo Vallecano, el segon classificat

Aquest diumenge (16 h / La Liga 123 TV) el Reus Deportiu visita el camp del segon classificat de la Lliga i un dels candidats a pujar a Primera Divisió, el Rayo Vallecano. Després d'empatar la setmana passada a casa contra el líder, l'Osca, a qui van posar contra les cordes a la segona meitat, ara els reusencs volen sumar a Vallecas (Madrid) i seguir allunyant-se dels llocs de descens. El tècnic verd-i-negre, Aritz López Garai, ho té clar: "Si estem al nostre nivell, som capaços de competir contra qualsevol rival".

No ho tindrà gens fàcil el Reus, ja que el Rayo acumula nou partits seguits sense perdre i vol aconseguir els tres punts davant els catalans per afrontar amb confiança els pròxims compromisos de Lliga contra rivals directes per l'ascens com l'Sporting de Gijón i el Cadis. Per la seva part, els reusencs buscaran refer-se de la derrota que van sofrir (2-0) contra la Cultural Lleonesa a domicili, l'equip que marca el tall per baixar a segona, i trencar una mala dinàmica de només dos gols a favor en els seus últims vuit desplaçaments.

" Ha estat una setmana d'entrenaments molt bona. Ens hem preparat a consciència. Ja veurem què som capaços de fer, però la setmana ha estat sensacional", ha afirmat López Garai, que té les baixes de Vítor, Borja, Migue i Ricardo.