Ronald Koeman, ingressat per un problema cardíac

El seleccionador nacional dels Països Baixos i exjugador del Barça, Ronald Koeman, ha sigut traslladat en ambulància a un hospital d'Amsterdam per un problema cardíac, ha informat aquest diumenge el diari neerlandès De Telegraaf citant fonts familiars. El tècnic, de 57 anys, ha sigut sotmès a un cateterisme i està estable gràcies a la ràpida intervenció amb el personal mèdic, ha afegit el diari.

Koeman va confirmar fa unes setmanes els contactes del Barça per contractar-lo com a tècnic després de la destitució d'Ernesto Valverde i va explicar que va dir que no perquè està centrat en el combinat holandès. "Sí, em van trucar setmanes enrere. Vaig dir que no al Barça perquè estava amb la selecció", va avançar.