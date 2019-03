Una jugadora de futbol s'entrena embarassada de cinc mesos i mig

A través d'un tuit al seu compte personal, Sydney Leroux Dwyer, jugadora de la lliga professional de futbol dels Estats Units, ha explicat que ha començat la pretemporada del seu equip, Orlando Pride, amb gairebé sis mesos d'embaràs. "No vaig pensar que estaria començant una pretemporada amb cinc mesos i mig d'embaràs, però aquí estem", ha dit la jugadora a Twitter.

I didn’t think I’d be starting off preseason 5.5 months pregnant but here we are. 😂 pic.twitter.com/smuA4nFx9n — Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) 4 de març de 2019

"Només he fet coses sense contacte. Treball de pilota, alguns tocs. No em posaré en situacions en què la pilota pugui rebotar o donar-me un cop. No corro a alta intensitat i escolto el meu cos, que sap més coses que les persones de Twitter que em diuen què no hauria d'estar fent amb el meu cos", ha recordat. Segons ESPN, la medallista olímpica de Londres 2012, dona del seleccionador nacional i jugador dels Orlando City, Dom Dwyer, va perdre un nadó el 2018. Leroux té 28 anys.

Anna Comet ha explicat en diferents articles publicats a l'ARA la seva experiència de compatibilitzar l'entrenament controlat amb un embaràs. "Vaig decidir que si l’embaràs ho permetia, i sempre sota la supervisió dels experts –ginecòloga, metge esportiu, fisioterapeuta especialitzada en sòl pèlvic–, l’Anna embarassada no seria tan llunyana de l’Anna atleta i esportista, salvant les distàncies, les necessitats i els requeriments que té un embaràs. Així que vaig estar activa fins al mateix dia d’entrar a la sala de part. Vaig córrer fins a l’última setmana, vaig fer treball de força adaptat a cada moment de l’embaràs, vaig nedar, vaig caminar infinitat de quilòmetres, vaig fer esquí de muntanya mentre hi va haver neu, vaig fer excursions a alta muntanya fins a dues setmanes abans de parir... Sempre a ritmes tranquils i prenent les mesures adequades", recorda Comet.

"Durant aquests mesos he tingut admiradors i detractors. Persones que s’hi han mostrat a favor i m’han animat i d’altres, la majoria amb molt poc respecte i sense conèixer-me, que m’han aixafat directament. Però això m’ha portat a reflexionar, entre altres coses, que ens segueix faltant molt de coneixement. És curiós que titllem d’aberració que una dona esportista corri amb una panxa prominent de manera saludable i controlada pels metges però que, com a societat, tolerem que una dona amb la mateixa panxa es fumi mitja cigarreta per matar l’ansietat, es prengui “només una cerveseta de tant en tant”, mengi 'fast food' o que, en un futur, doni al seu fill, que amb prou feines aixeca dos pams de terra, bosses de patates comercials o brioixeria industrial. Mentre seguim parlant sense saber... no avançarem!", resumeix la columnista de l'ARA.

L’anglesa Sophie Power va completar l’Ultra-Trail del Montblanc (UTMB), de 171 quilòmetres i més de 10.000 metres de desnivell, en 43 hores, 33 minuts i 9 segons. I ho va fer només tres mesos després que nasqués el Cormac, el seu segon fill, a qui va estar alletant en els avituallaments. La seva imatge donant el pit envoltada de corredors en un dels llocs de descans es va fer viral de seguida.