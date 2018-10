El TCE admet els recursos del precanditat a la presidència de la FCF Ivan Carrillo

El Tribunal Català de l'Esport (TCE) ha admès a tràmit aquest divendres els diferents recursos interposats pel president del CF Gavà, Ivan Carrillo, a qui la junta electoral de la Federació Catalana de Futbol (FCF) va anul·lar com a candidat en les eleccions convocades per al dia 1 d'octubre passat.

De moment, tot i que el TCE no ha concedit la mesura cautelar d'anul·lar la proclamació de la candidatura de Joan Soteras, el precandidat Ivan Carrrillo ha expressat la seva satisfacció per la continuïtat del procés iniciat davant la primera instància jurídica de l'esport català, interpretant que l'actuació del tribunal "és conservadora tot i els indicis d'irregularitats aportats a la causa sobre l'actuació de la junta electoral", defensa Carrillo.

Carrillo, que denuncia "les limitacions i actuacions arbitràries de la junta anterior de la Federació Catalana de Futbol per restringir i pràcticament impedir la presentació de candidatures", defensa que va aconseguir reunir els avals suficients per ser proclamat candidat. Carrillo argumenta que "la junta electoral de la FCF va canviar les regles del joc en el recompte revocant avals correctament inclosos en el cens aprovat per la mateixa junta electoral". El president del Gavà i el seu equip asseguren que persistiran "fins a demostrar que la junta electoral va actuar sense base, discriminadament i sense el més mínim sentit democràtic impedint la presència d'interventors en el recompte i validació dels avals".

Carrillo està convençut d'aconseguir la nul·litat del procés electoral perquè es puguin celebrar unes eleccions amb "plena normalitat democràtica".